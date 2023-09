Ex-coach Yaremchuk overtuigd dat spits kan slagen bij uitleenbeurt in Valencia: “Hij kan er zeker 15 keer scoren”

Club Brugge hoopt dat Roman Yaremchuk herboren kan worden op uitleenbeurt bij het Spaanse Valencia. De man van 17 miljoen euro kon nooit echt overtuigen bij Club Brugge en moet nu een frisse wind in zijn carrière kunnen blazen. Nélson Verrisimo, zijn ex-coach bij Benfica, gelooft daar alvast in.

Toen Jorge Jesus in december 2021 werd ontslagen bij Benfica, nam Nélson Verissimo tijdelijk over als coach. Hij zag Roman Yaremchuk volledig ontbolsteren en een miljoenentransfer naar Club Brugge afdwingen. Hij vindt de Oekraïner een geweldige afmaker. “Roman is meer een ‘9’ dan een ‘10’. Zijn kopbal, schot en snelheid in de laatste meters zijn belangrijkste kwaliteiten”, legt zijn Portugese ex-coach uit in een interview met het Spaanse AS. “Een andere goede eigenschap die hij heeft, is dat hij het spel heel goed aansluit bij zijn teamgenoten”, verklaart Verissimo.

De Portugese coach - die nu de B-ploeg van Benfica onder zijn vleugels heeft - bevestigt dat Yaremchuk werd getroffen door de oorlog in zijn thuisland Oekraïne en dat dit zijn tol eiste van zijn prestaties bij Club Brugge. Maar hij is er zeker van dat Yaremchuk nog steeds in zijn mars heeft wat hij bij Benfica toonde en het in Spanje zal kunnen waarmaken.“Ik denk dat hij zich goed kan aanpassen aan het Spaanse kampioenschap. Daar heeft hij de kwaliteiten voor.”

Yaremchuk bij Benfica. — © Getty Images

Verissimo durft zelfs een getal plakken op het aantal goals dat hij de Club Brugge-huurling dit seizoen ziet maken in Spanje. “Onder normale omstandigheden kan hij tussen de tien en vijftien doelpunten scoren voor Valencia. Alles zal afhangen van hoe hij zich aanpast aan de competitie en het team en hoe de coach hem behandelt. Ik denk dat Yaremchuk een van de positieve verrassingen van LaLiga kan zijn. Met zijn neus voor doelpunten kan hij een zeer waardevolle speler zijn voor elk team”, aldus Verissimo.