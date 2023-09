“Een theatrale persoonlijkheid”: ex-minnares veroordeeld voor dreigementen aan adres van ‘champagnekoning’ Taittinger

Samira L. (48) is veroordeeld tot een jaar met uitstel omdat ze haar ex-minnaar en zijn gezin bleef achtervolgen en er zelfs mee dreigde zijn geslachtsdeel te zullen afsnijden. Die ex was niemand minder dan Pierre-Emmanuel Taittinger (70), ex-baas van het topchampagnehuis Taittinger en miljonair.

Het gebeurt wel vaker wanneer (buitenechtelijke) relaties op de klippen lopen, dat de verliezende partij dan op allerlei manieren wraak probeert te nemen. Maar in dit geval ging het wel zeer ver. De 48-jarige Samira L. achtervolgde haar gewezen minnaar, Pierre-Emmanuel Taittinger (70), met een mes en dreigde er zelfs mee zijn geslachtsdeel te zullen afsnijden. Een andere keer ging ze naar zijn villa en achtervolgde ze hem. “Had ik loopschoenen gedragen en ik kon je inhalen, had ik je vermoord”, stuurde ze in een sms.

Levensgenieter

Pierre-Emmanuel Taittinger (70) is de kleinzoon van Pierre Taittinger, de oprichter van het gelijknamige champagnemerk. Pierre-Emmanuel heeft lang zelf aan het hoofd van het succesvolle bedrijf gestaan, maar heeft de fakkel intussen doorgegeven aan zijn dochter Vitalie.

De gewezen grote baas van Taittinger was een beetje een excentriekeling, een levensgenieter. In een interview met de Irish Times in 2016 zei hij: “Ik word betaald om te drinken, ik word betaald om te eten en soms de liefde te bedrijven, en soms drink ik heerlijke champagne.” Hij liet het geld rollen en de champagne rijkelijk vloeien. Dat maakte hem populair. Zeker ook bij de vrouwen. Hij zou verschillende buitenechtelijke relaties hebben gehad. Ook na die met Samira L.

(Lees verder onder de foto)

Een kelder van het champagnehuis Taittinger in het Franse Reims. — © Andia/Universal Images Group via

In 2011 begon de ‘playboy’, zoals hij in Franse roddelbladen werd genoemd, een relatie met de veel jongere Samira L. Drie jaar lang bleven ze een koppel. Toen gaf hij haar de bons. Een jaar later stapte hij naar de politie omdat hij haar dreigementen beu was en niet meer gerust over straat durfde te lopen. Want overal achtervolgde ze hem. Maar ook zijn vrouw Claire en hun dochter bedreigde ze. Samira L. moest onlangs voor de rechter verschijnen, maar waar Pierre-Emmanuel Taittinger niet op gerekend had, was dat ze alle vuil was zou ‘buiten hangen’ in de rechtbank. En dat de rechter haar ook nog eens een forum gaf.

Blijven betalen

De man had er nochtans voor gezorgd dat ze niets te kort zou komen na hun relatie. Zo betaalde hij nog vier jaar lang haar appartement in Parijs, huurprijs: 2.470 euro per maand. Maar dat volstond blijkbaar niet. In de rechtbank profiteerde de vrouw er van om de Taittinger volledig met de grond gelijk te maken. Ze portretteerde hem als een seksmaniak die haar gebruikte als zijn seksslaafje. “Hij nam me mee naar exclusieve seksclubs waar hij trakteerde op champagne, maar ook op mij”, klonk het.

“Hij nam me mee naar exclusieve seksclubs waar hij trakteerde op champagne, maar ook op mij” Samira L., ex-minnaar Pierre-Emmanuel Taittinger

“Ik moest seks hebben met andere mannen, terwijl hij gewoon zat toe te kijken. Dat gebeurde ook thuis. Hij koos de mannen uit. Als we op stap gingen, moest ik me soms al een hoertje kleden, hij zei wat ik moest dragen. Hoe bloter hoe liever.” Samira L. beweert dat ze ook verkracht werd in een seksclub, in het bijzijn van de champagnekoning.

Jaar voorwaardelijk

In een poging om de reputatie van Taittinger helemaal te ruïneren, beschuldigde ze hem zelfs van pedofilie en pooierschap, maar die beschuldigingen zijn niet weerhouden door de rechtbank wegens geen bewijs. “Taittinger heeft giftige controle uitgeoefend op haar. Hij beheerste haar hele leven”, zei meester Tom Michel.

Maar in een rapport van een gerechtspsychiater die haar onderzocht, stond zwart op wit dat Samira L. een “theatrale persoonlijkheid had, een stoornis die wordt gedefinieerd door overdreven emotionaliteit”. Samira L. kreeg uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar wegens het achtervolgen van de 70-jarige Taittinger op het landgoed van de familie in Reims, en het lastigvallen van zijn vrouw Claire, dochter Vitalie en een andere vermeende minnares. Ondanks alle onthullingen uit het verleden, zo blijkt, heeft zijn vrouw Claire hem alles vergeven en blijven ze bij elkaar.