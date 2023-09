Astrid (29) lijkt als twee druppels water op bekende zangeres: “Maar ik zal mensen nooit in de waan laten”

“Voortdurend maken mensen de vergelijking met Hanne”, vertelt Astrid Lia Wouters (29) uit Mechelen. De vrouw is niet alleen uiterlijk haast een kopie van de populaire K3-zangeres, maar er zijn ook nog andere gelijkenissen. “We komen uit dezelfde stad, zijn even oud én hebben allebei een broer die Geert heet.”

De dubbelgangster van de echte Hanne duikt maandag op in Iedereen Beroemd (VRT1). Daar vertelt ze over haar gelijkenis met Hanne en band met K3 tout court, want ze is al van kleins af aan fan. “Sinds de ‘oude’ K3 dus”, zegt ze. “Toen Hanne in 2015 het nieuw K3’tje werd, had ik de gelijkenis niet in de gaten. Ik was toen blond. Toch waren er mensen die zeiden dat ik van gezicht op haar leek. Ik vond dat vreemd. Blond en blauwe ogen versus rood haar en bruine kijkers, dat is toch een verschil.” De transformatie naar dezelfde coupe zorgde voor meer gelijkenis. “Niet opzettelijk gedaan”, zegt Astrid. “De kapster raadde me die kleur aan omdat ze beter paste bij mijn huidtint. Zo werd de vergelijking met Hanne extremer voor anderen.”

© RR

Hoe dan ook, zowel tieners als twintigers willen met haar op de foto. “Ze weten dat ik niet de echte K3-zangeres ben, maar kennen me van TikTok, waar ik K3-gerelateerde foto’s en filmpjes plaats. Ook kindjes willen een selfie, maar ik weet niet of die eigenlijk wel beseffen dat ik Hanne niet ben. Ik herinner me dat ik in Mechelen rondliep, toen plots een kind op me afstormde. Ze knuffelde me en riep keihard: ‘Hanne’. Nog voor ik iets kon zeggen, was ze weg. Ik vond dat ook niet erg. Laat dat kindje maar dromen dat ze de echte Hanne heeft ontmoet (lacht).”

Castingbureau

Toch laat Astrid Lia mensen doorgaans nooit in de waan. “Ik zal me nooit uitgeven voor Hanne”, zegt de Mechelse stellig. “Ik werk onder meer als hostess en actrice. Ik heb het meegemaakt dat een castingbureau vroeg of ik als Hanne van K3 mijn opwachting wou maken op een feest. Dat weigerde ik pertinent. Als bijvoorbeeld prinses Elza van Frozen doe ik dat met plezier, maar ik kan het echt niet maken om mensen wijs te maken dat ik Hanne zou zijn.”

Nog een opvallend verhaal: Astrid Lia stond recent aan zee tijdens repetities van Tien Om Te Zien. “Camille had net gerepeteerd en kwam langs voor handtekeningen. We gingen samen op de foto. Net wanneer ze wou doorstappen, draaide ze zich om. Ze keek naar me, pakte me vast en zei: ‘Oh my god!’ Mijn euro was nog niet gevallen. Ik dacht dat ze per vergissing dacht aan iemand van vroeger die ze kende van school. Tot ze zei dat ik op Hanne leek. Ik kon alleen maar ‘dank u’ zeggen. Zo grappig.”

Meet-and-greet

Astrid Lia ontmoette Hanne twee keer. “Kort, telkens tijdens een meet-and-greet waarbij ook Marthe en Julia aanwezig waren. We wisselden enkele woorden, maar nooit uitgebreid. Ik hoop haar ooit langer te kunnen spreken.” Dat beide dames op elkaar lijken, kwam niet ter sprake. “Je zegt dat ook niet makkelijk tegen een ander. Bovendien zie je altijd een verschil. Soms hoor ik haar wel eens iets zeggen op dezelfde manier als ik zou doen. Logisch, want we komen allebei uit Mechelen.”

Straffer nog: de dames hebben ook dezelfde leeftijd. “Toch zaten we nooit op dezelfde school”, zegt Astrid Lia. “Ik zat bij de Chiro, Hanne bij de scouts. Wel hetzelfde: we hebben allebei een broer mét dezelfde naam, Geert.” Nog een verschil: Astrid Lia beschikt niet over hetzelfde zangtalent als Hanne. “Toch heb ik getwijfeld of ik me zou inschrijven voor K2 zoekt K3”, zegt ze. “Ik weet dat ik niet kan zingen, maar ik wou me er tonen. Bovendien waren er nog kandidaten die niet echt konden zingen (lacht). Maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan.”

Garderobe

Astrid Lia heeft thuis een K3-garderobe. “Een grote collectie met onder meer de jurken uit de videoclips. Maar ook outfits die de meisjes droegen op persconferenties of premières van films. Ik heb zoveel K3-spullen dat je er een expo mee zou kunnen organiseren (lacht).” Astrid Lia zegt dat het ze het als een compliment beschouwt als mensen zeggen dat ze op Hanne lijkt. “Beter dat dan op eender welke crimineel”, lacht ze.

© Joren De Weerdt