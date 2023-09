Stad Antwerpen past parkeerregime in binnenstad alweer aan: dit verandert er

De stad Antwerpen gaat vanaf 1 oktober de tarieven aanpassen voor ondernemers die in de historische binnenstad op straat willen parkeren. Ondernemers betalen dan voor een dagvergunning nog 35 euro in plaats van 44 euro nu en een driemaandenvergunning kost dan 1.350 euro in plaats van 1.966 euro nu voor de duurste.

In het historisch centrum van Antwerpen geldt sinds 1 augustus een nieuwe parkeerregeling. Alleen bewoners en vergunninghouders mogen nog op straat parkeren. Bezoekers moeten hun wagen in één van de parkings achterlaten. Vanuit de ondernemers kwam er heel wat kritiek op deze dure regeling.

Het Antwerpse stadsbestuur voert nu enkele wijzingen door.

* Zo wordt de lijst van codes voor economische activiteiten (NACE-codes) die een parkeervergunning voor ondernemingen kunnen aanvragen uitgebreid. Het gaat onder meer om beroepen die reparaties doen aan elektrische apparaten, landmeters, groothandelaars voor loodgieterswerk en verwarming.

* Daarnaast worden de tarieven en zonering aangepast. Zo daalt de prijs voor een vergunning. Een dagvergunning zal nog 35 euro kosten in plaats van 44 euro, een driemaandenvergunning 1.350 euro in plaats van 1.966 euro nu voor de duurste.

* Alle ondernemersvergunningen zijn vanaf 1 oktober geldig in alle parkeertariefzones op het grondgebied van de stad Antwerpen.

* Personen met een handicap moeten sinds 1 augustus hun kenteken registreren om gratis te kunnen parkeren op de niet-voorbehouden plaatsen. Vanaf 1 oktober wordt bijkomend verduidelijkt welke voertuigtypen niet geregistreerd kunnen worden. Motorvoertuigen die worden ingezet voor vervoer als professionele activiteit, zoals taxivoertuigen, komen niet in aanmerking. Voertuigen met een commerciële nummerplaat, zoals proefritten-, handelaars- of beroepsplaat komen door de aard en het gebruik van dergelijke nummerplaten niet in aanmerking voor registratie.

* De parkeerzone die grenst aan de zone historisch centrum heeft een parkeerduurbeperking van 3 uur. In de Harmonie- en Brederodewijk is die lichtgroene zone erg smal. Om te voorkomen dat bezoekers van het centrum uitwijken naar de donkergroene zone (max. 10 uur parkeren), wordt de lichtgroene zone in deze wijken vanaf 1 december uitgebreid.

De huidige grens aan de Paleisstraat en Justitiestraat schuift op naar Ballaarstraat/Isabella Brandstraat/Jozef De Bomstraat/Gounodstraat.