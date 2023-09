IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De nieuwe Hazards in Eppegem, Wijgmaal heeft zijn eigen Romeinse keizer en nadorst in Londerzeel

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan Ugo Nwadikwa, die vijf keer scoorde tegen Melsbroek. Juichen voor de spionkop van de tegenpartij bleek ondertussen geen goed idee voor Ibrahim Diaby van Mazenzele Opwijk.

1. Broederparen aan het kanon

De broers Mbo en Emile Mpenza destijds bij Moeskroen en uiteraard de broertjes Hazard bij de Rode Duivels, die kenden we al. Maar afgelopen weekend sprongen ook in Vlaams-Brabant twee broederparen in het oog. Niet omdat ze in hetzelfde team aantraden, maar wel omdat ze op dezelfde dag scoorden voor telkens een andere ploeg. Het overkwam Milan (Eppegem) en Lars (CS Machelen) Barbieux, maar ook Timothy (Eppegem) en Elliot (Groot-Dilbeek) Delplanque sloegen toe. Voor drie van hen betekende dat de zege. Lars Barbieux bleef met Machelen steken op een 2-2-gelijkspel. Met Kylian nog out tot de winterstop bij RWDM en Eden al zo goed als gepensioneerd, zal in onze Jupiler Pro League kersvers Anderlecht-aanwinst Thorgan Hazard de eer van de broederparen de komende weken moeten hooghouden.

2. Wijgmaal B heeft zijn eigen Romeinse keizer

Scoren tegen je eigen team, het blijft er lullig uitzien. Soms loopt het nog goed af, soms kost het je ploeg punten. Op het veld van Bertem-Leefdaal B bracht de 18-jarige Wijgmaal-speler Julius Calluy de thuisploeg met een owngoal rond het halfuur opnieuw op gelijke hoogte. Calluy was er in zijn jeugdige enthousiasme zo het hart van in dat hij Wijgmaal zeven minuten later alweer op voorsprong bracht. De bezoekers wonnen uiteindelijk met 2-4. Eind goed al goed, en een zware opluchting voor de onfortuinlijke Calluy. Divide et impera, oftewel verdeel en heers, zou een andere Julius bij de Romeinen dan ooit gezegd hebben.

3. Juich toch maar niet te vroeg

© BELGA

Hans Vanaken kwam er nog goed van af toen hij vorige week geleden zijn doelpunt ging vieren vlak voor de spionkop van AA Gent. Minder goed liep het af voor Ibrahim Diaby, die de eerredder voor Mazenzele Opwijk – het stond toen al 3-0 in het voordeel van Elewijt – wat te uitbundig en te uitdagend ging vieren voor de spionkop van Elewijt. De scheidsrechter trakteerde Diaby prompt op een rood karton, zodat hij de herhalingen van zijn doelpunt mogelijk nog in de kleedkamer kon meepikken. Met het schaamrood op de wangen, heet dat dan…

4. Alcohol is de duivel voor Delta

Alcohol, en in dit geval wellicht meer specifiek Palm, is de duivel. Het is een spreekwoord zo oud als de straat, maar bij Delta Londerzeel B waren ze het blijkbaar toch alweer vergeten. In de derby tegen Steenhuffel B ging de thuisploeg met 0-2 onderuit. Het strafste van de zaak: de bezoekers van de Palm moesten daar geen enkele keer zelf voor scoren. Beide doelpunten werden gemaakt door de thuisploeg zelf. Glenn Hals en Senne Aelbrecht waren de pechvogels van de dag. Hoe ze die opdoffer na een match in bloedhete omstandigheden doorspoelden? Wij gokken met een frisse Palm. Voor de supporters van Delta in paniek schieten: nee, Hoegaarden staat dit jaar niet in de reeks van de Londerzeelnaren. Oef!

5. De lijn doortrekken is niet altijd een goed idee

De spelers van Kraainem zijn prima aan het seizoen begonnen. — © Kms

Na twee speeldagen in de provinciale reeksen komen we tot de volgende vaststelling: heel veel ploegen trekken de lijn door van vorig jaar. Eur. 90 Kraainem, KFC Eppegem B, FFF Haren en Wijgmaal B zijn alle vier promovendi die één reeks allemaal met een zes op zes aan het seizoen begonnen. Kampenhout, Rhode De Hoek, Melsbroek, Keiberg en Eizeringen hadden die opdracht dan weer niet helemaal goed begrepen. Ook zij trekken de lijn van vorig jaar voorlopig door. Het gevolg: na hun degradatie vorig seizoen wachten die clubs ook één reeks lager alweer op hun eerste punten.

6. De beste schutter van Vlaams-Brabant

Ugo Nwadikwa (rechts) trof liefst vijf keer raak voor Holsbeek. — © gmd

Het is nog vroeg op het seizoen, maar toch beginnen we al graag met een overzicht van de Vlaams-Brabantse doelpuntenmakers. Zeker omdat dit weekend een zekere Ugo Nwadikwa liefst vijf keer scoorde voor Holsbeek, wat hem meteen op kop brengt in onze provincie. Ook Jorne Pasteleurs (Kester-Gooik B) en Matty Van De Gaer (Plenke Werchter) scoorden elk vier keer. Ook enkelen van de grote kanonnen van vorig seizoen, zoals Nicolas Lentini (Vissenaken), Simon Smeets (Tielt-Winge), Toon Matthys (Langdorp) en Dries Vanwelde (KVK Tienen), konden hun rekening al openen.

5 goals: Ugo Nwadikwa (Holsbeek, 2B), Simon Smeets (Tielt-Winge 3000, 3D), Godfred Agbloe (BHS United, 4D), Nathan Caerts (Rap. Wezemaal B, 4E)

4 goals: Vincent Vergauwen (Huldenberg, 1), Ruben Michiels (Dworp, 3A), Soulaymane Ziani (FFF Haren, 3B), Bryan Cabo (Galmaarden, 4A), Noah De Vos (Herne B, 4A), Jorne Pasteleurs (Kester-Gooik B, 4A), Cédric Nelissen (Erps-Kwerps, 4C), Nick Vandervoort (Huldenberg, 4C), Emmanuel Matuasilua (Kampenhout B, 4D), Sidiki Conde (KVC Haacht, 4E), Jefke Laeveren (Molenbeek, 4E), Matty Van De Gaer (Plenke Werchter, 4E), Nand Wallays (Rap. Wezemaal B, 4E)

3 goals: Elie Kalengayi Biayi (Boka United, 2A), Nicolas Lentini (Vissenaken, 2B), Lars Rosschaert (Houtem-Oplinter, 2B), Eliot Delplanque (Groot-Dilbeek, 3A), Bram Dewit (Dworp, 3A), Sofian El Malki (Zuun, 3A), Arthur Spapens (Groot-Dilbeek, 3A), SÔren Meuris (Steenhuffel, 3B), Jorn Reszczynski (Meerbeek, 3C), Matthias Stienlet (KFC Sparta Haacht Tildonk, 3C), Maki Hamilton De Silva Valdebenito (Boutersem United, 3D), Adriaan Everaerts (Lubbeek, 3D), Joeri Vandersmissen (Lubbeek, 3D), Mike Wauters (Tielt-Winge 3000, 3D), Levi De Boeck (Oetingen B, 4A), Elias De Smet (Lembeek, 4A), Shahin Salah (Ol. Brussels Acadamy, 4A), Glenn Santing (Schepdaal B, 4A), Matthieu Thibaut (Rhode De Hoek B, 4A) ,Jason Calgan (Liedekerke B, 4B), Bryan De Decker (Asse-Terheide, 4B), Jarne Hermans (Asse-Terheide, 4B), Matthias Menten (Essene, 4B), Raphael Amani Ngona Lobo (Ritterklub B, 4B), Mapoure Anderson Ntoubandi (L. Teralfene, 4B), Ruben Okens (Groot Kapelle, 4B), Julien Sergeant (Borchtlombeek B, 4B), Kevin De Backer (Erps-Kwerps, 4C), Jonas Van Hamme (Haasrode B, 4C), Vincent Haegeman (Elewijt B, 4D), Arnaud Mevis (Grimbergen B, 4D), Pieter Abs (RWL Sport B, 4E), Günther Binnard (Goetsenhoven, 4F), Opara Maxwell (Drieslinter, 4F), Jelle Meulenberghs (Butsel B, 4F), Arnaut Vandecauter (Waanrode, 4F) en Jorben Vanderhoeft (Rummen, 4F)

7. Volgende week is het uitkijken naar...

In eerste provinciale is het uitkijken of Kampenhout die vervelende nul achter zich kan laten bij het gevaarlijke Bierbeek, dat ook nog maar één punt telt. In derde B krijgt Eppegem B het bezoek van Ritterklub. Beide ploegen staan nog met het maximum van de punten, dus iemand zal de rol bovenin moeten lossen. In diezelfde reeks is het verder uitkijken of Zemst zijn eerste punten op de tabel kan schrijven, want de ploeg van Bart Van Winckel staat onderaan niet meteen op zijn plaats.

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportbrabant@nieuwsblad.be.