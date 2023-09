Vrouw (24) hersendood door verdwaalde kogel in Marseille

Een vrouw uit Marseille is hersendood, nadat ze zondagavond werd geraakt door een kogel die werd afgevuurd door een drugsbende. Dat meldt BFMTV.

De 24-jarige vrouw bevond zich in haar appartement, op de eerste verdieping van een flatgebouw in het 10de arrondissement van Marseille, toen twee mannen op scooters zondagavond omstreeks 23 uur met een kalasjnikov-machinegeweer het vuur openden op een notoire locatie voor drugsdeals.

Een kogel boorde zich door een muur, en raakte de vrouw – die zich in haar slaapkamer bevond – in het hoofd. De vrouw werd eerst als ‘zwaargewond’ bestempeld, maar het parket van Marseille maakte maandag bekend dat de vrouw inmiddels hersendood is verklaard. De daders zijn voortvluchtig.