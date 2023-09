Doelman Bart Meulewaeter kopt voor vrouw en kinderen KVC Jong Lede verdiend langszij in de slotminuut: “Technische staf vond het nog te vroeg om mee op te rukken, maar daar veegde ik mijn voeten aan”

Bart Meulewaeter is intussen 39, maar hij blijft een belangrijke pion op het schaakbord van coach Sandy Casieris. Elk seizoen pakt de aanvoerder van Lede wel wat punten voor zijn team met de keeperswanten, maar hij is inmiddels ook niet meer aan zijn proefstuk toe als auteur van belangrijke goals. “Het was zondag al mijn derde veldgoal in mijn carrière, telkens voor Jong Lede”, getuigt Meulewaeter. “Ik scoorde al eens eerder met een rake kopbal. Ik trof ook al eens raak met een verre uittrap waarmee ik mijn overbuur verraste. Op Kalken was de ontlading enorm. Lede verdiende de achterstand niet. Ik besloot mee op te rukken terwijl er toch nog wel wat toegevoegde tijd op de klok stond. De technische staf vond het nog te vroeg om op de rukken, maar daar veegde ik mijn laarzen aan. De banbliksems maakten snel plaats voor euforie toen ik de bal tegen de netten kopte. Ook de trainers en bankzitters stormden het veld op en ik werd bedolven onder juichende spelers.”

Zijn gelijkmaker vormde niet alleen voer voor de tooggesprekken na de wedstrijd, maar had ook wel emotionele waarde met zijn vrouw en de drie kindjes in de tribune. “Ik woon in Kalken en zondag daagde naast mijn gezin nog een brede schare fans op uit mijn vrienden- en familiekring. Zij konden met een mooie herinnering huiswaarts. Vooral voor mijn zoontje Roan was het een speciale belevenis. Hij is doelman bij de U11 van HO Kalken en was best fier dat zijn papa scoorde. Je kan er donder op zeggen dat ook hij bij een achterstand in de slotfase mee zal oprukken om een goaltje te proberen maken.”

Met 1 op 6 blijft Jong Lede toch wel wat verweesd achter na het tweeluik Wielsbeke - Kalken, maar Meulewaeter klinkt strijdvaardig. “Eigenlijk toonden we ons twee wedstrijden op rij de betere ploeg. Nou goed, tegen Kalken kon je het gelijkspel ook wel billijk noemen. De week voordien domineerden we tegen Wielsbeke, maar gingen we wel de boot in. Wielsbeke wordt dan wel getipt bij de titelfavorieten, maar in Lede zag het alle kleuren van de regenboog. Onze doelstelling ligt in het verlengde van vorig seizoen, namelijk een probleemloos seizoen draaien in de linkerkolom. Vorig jaar strandden we op één punt van de eindronde. Ik schat de huidige reeks wel wat hoger in dan die van vorig jaar. Ons veld ligt er intussen wel bij als een biljart. Als verzorgd combinerende ploeg is dat best een voordeel.”

Met de veertig in zicht spreekt het Leedse clubmonument nog niet van stoppen. “Goh, ik bekijk het jaar per jaar. Je hoort weleens zeggen dat je als doelman makkelijk een lange carrière kan uitbouwen, maar ik relativeer dat toch. Fysiek word je minder belast omdat je minder hoeft te lopen dan een veldspeler. Maar als doelman plof je wel talloze keren tegen de grond en dat duikwerk heeft wel een impact op je lichaam.”