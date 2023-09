Dries Van Langenhove (30) staat dinsdag voor de rechter, in de nasleep van de beruchte Pano-reportage uit 2018. Sinds hij politicus af is, lijkt hij van de radar verdwenen. Hoeveel impact heeft Van Langenhove nog? En waar haalt hij zijn inkomsten? “Schild&Vrienden is niet meer wat het geweest is”, klinkt het in onze actuapodcast ‘De Insider’. “Maar in de VS bereikt hij een groot publiek.”