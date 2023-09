VIDEO. Inclusief een erehaag: Jennifer Hermoso krijgt bij Mexicaanse club warm onthaal na ‘kusgate’ met opgestapte bondsvoorzitter Rubiales

De Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso (33) heeft een warm welkom gekregen bij haar terugkeer bij haar Mexicaanse club Pachuca. De speelster kwam voor het eerst in actie sinds ze met Spanje de wereldtitel veroverde en tijdens de huldiging een omstreden kus op haar mond kreeg van voorzitter Luis Rubiales (46).

In het Hidalgo Stadium was een grote banner te zien met foto’s van het succesvolle WK en haar ploeggenoten en de bezoekers op de tribunes gaven haar een staande ovatie. Ook ontving Hermoso een ingelijst shirt met haar nummer 10. Hermoso bleef het grootste deel van de wedstrijd op de bank. Ze viel vijf minuten voor tijd in. Haar ploeg won de wedstrijd tegen de Pumas met 2-1.

Rubiales maakte na weken van ophef over zijn kus aan Hermoso zondag bekend op te stappen als voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Een video van het warme onthaal en enkele beelden:

De indrukwekkende banner. — © EPA-EFE

Hermoso was duidelijk onder de indruk van alle steun die ze kreeg. — © REUTERS

Hermoso ontving een ingelijst shirt met haar nummer 10. — © REUTERS

“Team Hermoso”: de Mexicaanse supporters laten duidelijk merken wat ze van heel de zaak vinden. — © AP