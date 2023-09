Dieven trappen zestiger K.O. na Fonnefeesten en laten hem voor dood achter, politie deelt bewakingsbeelden

De politie en het parket zijn op zoek naar twee personen die verdacht worden van een diefstal met zwaar geweld in Lokeren. In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 augustus werd een 61-jarige man overvallen toen hij op weg naar huis was na een bezoek aan de Fonnefeesten. De daders lieten hun slachtoffer voor dood achter. De politie deelt nu bewakingsbeelden van de verdachten.

Op 11 augustus, na een avondje stappen op de Fonnefeesten, was het slachtoffer op weg naar huis. Toen hij omstreeks 3.30 uur over de Kaai via de Sportlaan liep, kreeg hij het gevoel dat hij achtervolgd werd. Op de Oudebruglaan kreeg hij plots een trap tegen zijn benen. Vervolgens kreeg hij nog klappen, waaronder een trap in het gezicht, waardoor het slachtoffer viel en het bewustzijn verloor.

De daders stalen de portefeuille uit de achterzak van het slachtoffer en lieten hem voor dood achter. De verdachten werden gefilmd door de bewakingscamera’s, die opgesteld stonden in en rond de feestzone. (Lees verder onder de foto)

© if

“We hadden heel snel goed beeldmateriaal en hebben deze beelden eerst via het nationale politienetwerk gedeeld. Maar die opsporing heeft niets opgeleverd, zodat het parket nu een nationaal opsporingsbericht verspreidde. Want het gaat hier om zware feiten: diefstal met geweld bij nacht”, licht commissaris Jan Michiels van politiezone Lokeren toe.

De eerste verdachte is een man van vermoedelijk tussen 18 à 25 jaar oud. Hij heeft kort krullend haar, een snor en een baard. Hij droeg een donkere trui met witte letters van het merk Balenciaga, een donkere jeansbroek en bleke sneakers. De tweede verdachte, ook tussen 18 en 25 jaar, had een kort carré-kapsel en droeg een donkere trui, een blauwe jeansbroek en bleke sneakers.

Wie deze verdachten herkent of meer informatie heeft over deze feiten, neemt best contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Het onderzoek blijft in handen van de recherchediensten van de Lokerse politiezone.

Geen verband met ander dossier

In dezelfde nacht deed zich in park Ter Beuken ook een incident voor waarbij een koppel, ook op terugweg van de Fonnefeesten, belaagd werd door enkele jongeren. De man liep daarbij een neusbreuk op, de fiets van de vrouw werd vernield. “In dat dossier is er al een verdachte geïdentificeerd. Maar er is geen verband tussen beide dossiers”, verduidelijkt commissaris Michiels.

