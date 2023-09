Antwerp-trainer Mark van Bommel sluit Al-Shabab niet uit, maar: “Pas als er een concreet voorstel komt, ga ik nadenken”

Mark van Bommel (46) kan of wil niet garanderen dat hij de interesse van Al-Shabab sowieso zal negeren. Toch hoeven de fans van Antwerp nog niet te panikeren: er is geen concreet voorstel vanuit Saudi-Arabië.

De timing is hoogst ambetant: Antwerp staat op één week van de eerste speeldag in de Champions League, maar net nu lekte uit dat Al-Shabab uit Saudi-Arabië in Mark van Bommel een aantrekkelijke piste ziet om de nieuwe trainer te worden. Of Van Bommel daar voor openstaat? “Ik ga er pas echt over nadenken als de vraag komt. Er is interesse, dat klopt, maar er is geen concreet voorstel. Tot dan kan en zal ik er niet ten volle over nadenken.”

Van Bommel sluit zo niet sowieso de deur voor een aantrekkelijke aanbieding. Dat valt te begrijpen: in Saudi-Arabië kan hij waarschijnlijk de jackpot winnen, als de bazen van Al-Shabab – de nieuwe club van Yannick Carrasco – besluiten door te duwen. Daarnaast is er de vaststelling dat Van Bommel bij Antwerp alles gewonnen heeft wat er te winnen valt: titel, beker en Supercup. Kan hij dan überhaupt nog beter doen? De Champions League-trofee zal hij met Antwerp niet pakken…

Van Bommel samen met z’n Nederlandse collega Overmars. — © BELGA

“Maar ik heb niet voor niks recent mijn contract met één jaar verlengd”, aldus Van Bommel nog. “Ik ben hier gelukkig, we zijn goed aan het seizoen begonnen en de Champions League komt eraan. Hier is een mooie challenge.”

Kinderen vlakbij

Er zijn wel meer redenen te bedenken waarom Van Bommel Antwerp niet zomaar zal verlaten. De Nederlander hunkert bijvoorbeeld naar stabiliteit, nadat hij eerder bij PSV en Wolfsburg voortijdig moest vertrekken. Hij wil geen jobhopper genoemd worden.

Er is ook de goede samenwerking met sportief directeur Marc Overmars – die overigens ook op de radar van Al-Shabab staat – en CEO Sven Jaecques. In het verleden genoot Van Bommel niet altijd steun bij de leiding van zijn ex-clubs, na de minste nederlaag was er toen telkens een beetje paniek, terwijl hij op de Bosuil het volle vertrouwen geniet. Intern is er niemand die twijfelt aan de kwaliteiten van Van Bommel, ook niet na pakweg drie opeenvolgende verliespartijen. Hij heeft er veel krediet.

Het is in het niks te vergelijken met wat hij in de woestijn kan cashen, maar bij Antwerp hoort Van Bommel ook al tot de bestbetaalde coaches van België. Als speler verdiende hij eveneens stevig zijn boterham. Moet hij het dan nog voor het geld doen? Die rekening kunnen wij natuurlijk niet in zijn plek maken...

Tot slot ook belangrijk voor Van Bommel: de nabijheid van zijn familie. Op een vrije dag rijdt hij steevast naar Nederland, zijn zonen voetballen bij AZ en Patro Eisden. Van Bommel hecht er veel belang aan om hen zo vaak als mogelijk te zien spelen. Mocht hij naar Saudi-Arabië gaan, dan moet hij zijn gezin gedurende grote delen van het seizoen missen. Dat zou de familieman in Van Bommel zwaar vallen. Het is niet zo dat een nog dikkere bankrekening die leegte zou kunnen vullen.

Ruben van Bommel (AZ) bezocht zijn vader op de Bosuil. — © Getty Images

Langs de andere kant: met één handtekening zou Van Bommel de toekomst van zijn kinderen en zelfs eventuele kleinkinderen veilig kunnen stellen. Net daarom is het onmogelijk om te zeggen dat hij een eventueel bod zomaar naast zich zou neerleggen.

Antwerp nog niks gehoord

Tot slot nog even de feiten: Antwerp heeft tot dusver niks van Al-Shabab gehoord. Als die club Van Bommel echt wil, moet het contact opnemen met RAFC. Volgens internationale media heeft Al-Shabab meerdere namen op de lijst staan. Ook John Terry zou in aanmerking komen.