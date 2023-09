Onbekende spant ijzerdraad over fietspad: bromfietser raakt zwaargewond

Een bromfietser is zaterdag rond middernacht zwaargewond geraakt toen hij met zijn Vespa tegen een ijzerdraad reed die op halshoogte over het fietspad was gespannen. Politie en parket zijn nu op zoek naar getuigen om de dader te identificeren.

Zaterdag tussen 23 en 24 uur viel de bromfietsbestuurder na de klap tegen een gespannen ijzerdraad over het fietspad. Direct na de feiten zag het slachtoffer een verdachte met een lichtkleurige broek het bos invluchten. De feiten vonden plaats in de directe omgeving van Terhills/Elaisa. Het slachtoffer werd verzorgd in het ziekenhuis. Het slachtoffer had geluk dat zijn Vespa voorzien was van een windscherm waardoor erger werd vermeden. De gespannen kabels hingen immers op ‘halshoogte’, wat de situatie levensgevaarlijk maakte.

© PZ Maasland

Getuigen

De politie en het parket van Limburg vragen dat getuigen, die iets hebben opgemerkt wat kan leiden tot identificatie van verdachten, op zaterdag 9 september 2023 tussen 23 en 24 zich melden. Heb je meer informatie, heb je die avond iets of iemand opgemerkt in de buurt of heb je iets verdachts gezien, neem dan (indien gewenst anoniem) contact op via 089/569211 of PZ.Maasland@police.belgium.eu.