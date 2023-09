Bijzondere beelden uit stadhuis Blankenberge: honderden boeken staan te drogen in inkomhal na waterlek

Honderden boeken staan te drogen in de inkomhal van het stadhuis. — © jve

Een bijzonder zicht in het stadhuis van Blankenberge maandag: honderden boeken en documenten, waarvan sommigen uit de 19de eeuw, staan daar te drogen in de inkomhal. Na een lek in het stadsarchief moesten ze in allerijl gered worden van waterschade. En daarom gingen medewerkers van het lokaal bestuur een hele dag aan het zeulen. “Ik ben hen enorm dankbaar”, zegt stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester.

Met man en macht waren ze maandag aan de slag, daar in het stadhuis van Blankenberge. Rond 7.30 uur werd daar een waterlek vastgesteld in de kelder van het gebouw. Op sommige plaatsen stond het sop tot 10 centimeter hoog. Naar schatting 20.000 liter water kwam vrij. De brandweer moest dan ook de hele kelderverdieping leegpompen.

Uit het plafond

De boosdoener? “Een gebroken leiding, dus een spijtig defect”, aldus burgemeester Björn Prasse (Open VLD). Omdat ook het stadsarchief daar gevestigd is, was het meteen alle hens aan dek: honderden boeken en mappen moesten in allerijl weggehaald worden om erger te vermijden. Het water stroomde namelijk uit het plafond op het archief, met waterschade tot gevolg. (lees verder onder de foto)

Stadsarchivaris Pieter en zijn collega’s waren de hele dag in de weer om de honderden boeken te redden. — © jve

“Het gaat in totaal om honderd lopende meter documentatie”, aldus stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. “Tachtig meter van onze stad, en twintig van de politie.”

De boeken en mappen werden naar de grote inkomhal van het stadhuis gebracht door een aantal personeelsleden van het lokaal bestuur. Daar werd élk document netjes opengezet om te drogen. Een bijzonder zicht. “Het gaat onder andere om registers van inkomende en uitgaande briefwisseling van de stad, maar ook om collegenotulen”, gaat Deschoolmeester verder. “Vaak zijn die documenten heel waardevol. Sommige geschriften dateren uit 1899 of de 19de eeuw.” (lees verder onder de foto)

Stadsarchivaris Pieter toont hoe de druppels nog steeds van het plafond komen. — © jve

Het stadsbestuur deed meteen het nodige om de schade te beperken. “We hebben een gespecialiseerde firma aangesteld om de stukken met de meeste schade te behandelen”, aldus burgemeester Prasse. Het gaat om Object, de firma die ook 38.000 kilo materiaal uit Wallonië moest herstellen na de overstromingen. “We denken dat we hier maximum tien procent van alle materiaal zullen moeten meenemen”, zegt Jaap Van der Burg. “Het zal dus om enkele tientallen boeken gaan.” (lees verder onder de foto)

© jve

Dankbaarheid

De stadsmedewerkers die de hele dag boeken hielpen zeulen, toonden zich enorm solidair met stadsarchivaris Pieter. Ze werden ook getrakteerd op boterkoeken. “Ik ben hen daar enorm dankbaar voor”, knikt Pieter. “De boeken zullen worden getransporteerd naar een loods waar ze verder kunnen drogen. Daar zullen we de richtlijnen van firma Object volgen, maar het kan goed zijn dat we ze stuk per stuk zullen moeten opvolgen. Een titanenwerk van maanden dus. Al bij al ben ik blij dat de schade op het eerste lijkt mee te vallen.”