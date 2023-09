VIDEO. Ex-Anderlecht-speler Wesley Hoedt gaat bij Watford de mist in met wel héél knullige owngoal

Een bal terugspelen naar de keeper zonder te kijken waar die staat: nooit een goed idee. En dat weet vanaf nu ook Welsey Hoedt. De ex-speler van RSC Anderlecht en Antwerp was twee weekends geleden met zijn club Watford FC op bezoek bij Coventry toen Hoedt bij een 1-2 voorsprong een wel héél knullig eigen doelpunt maakte.

Hoedt werd onder druk gezet door een aanvaller van Coventry en besloot dan maar te bal terug te spelen naar zijn keeper Daniel Bachmann. Zonder te kijken weliswaar en dus had de Nederlander niet gezien dat Bachmann ver uit doel stond. Die probeerde met een tackle de bal nog tegen te houden, zonder succes. Eigen doelpunt van Hoedt en de 2-2 op het scorebord dus. Watford zou nog de 2-3 maken, maar zag in de 87ste minuut de gelijkmaker vallen. Hoedt en Watford staan na vijf wedstrijden achttiende in de Engelse tweede klasse.

De beelden:

Hoedt speelt sinds februari 2023 bij Watford, nadat hij de overstap maakte van RSC Anderlecht. Hij speelde 73 wedstrijden voor de recordkampioen. In het seizoen 2019/20 verdedigde hij ook al 25 keer de kleuren van Antwerp.