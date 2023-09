Domenico Tedesco over Estland, zijn verjaardag en slechte velden: “Zelfs op de parking van het bondsgebouw moeten we kunnen spelen”

“Ach, verjaardag, verjaardag”, mompelde de Duitser. “Vergeet het maar, alsjeblieft. Ik hou niet van mijn eigen verjaardag. Na je achttiende of negentiende moet je dat toch niet meer vieren? Ik wil morgen gewoon winnen. Ik wil de drie punten. Dat is voor mij het grootste en belangrijkste cadeau.”

Vooruit dan. Heb je de wedstrijd tegen Azerbeidzjan herbekeken?

“Jazeker. Het was een terugvlucht van vijf uur. Dan heb je wel wat tijd. We vonden aanvankelijk wel de ruimtes, maar ik was niet blij in ons spel als we geen balbezit hadden. En dat is voor mij het belangrijkste: balbezit hebben. Onze pressing was niet goed. Het was min of meer een solo-pressing: ieder op zijn eentje, niet in groep. We hebben grote honger, maar in sommige situaties moeten we geduldiger zijn. Helaas hebben we niet zoveel tijd om daarop te trainen. Als we zoals in een club elke week samen zouden trainen, zou dat er makkelijker in te slijpen zijn. Maar kom, dat is de situatie. De volgende keer proberen we het beter te doen.”

Youri Tielemans lag na de wedstrijd onder vuur. Terecht?

“Ik vind het te makkelijk om er één speler uit te pikken. Dat is in zijn geval niet eerlijk omdat hij heel hard zijn best doet. Hij is een slimme kerel. Natuurlijk heeft hij op dit moment niet het beste ritme (Tielemans is bankzitter bij zijn nieuwe club Aston Villa, red.). Het is geen excuus, maar op die manier kan ik hem een beetje beschermen. Hij is nog jong. Hij kan ook ups-and-downs hebben. Voor mij is het beter als die niet in het nationale team plaatsvinden. Maar het is ook normaal. Het maakt deel uit van het spel. Weet je, ik hou van mijn spelers. Ik zal ze altijd beschermen.”

Wat verwacht je van het veld in het Koning Boudewijnstadion? Na de optreden van Rammstein werd het gras vervangen, vrijdag was er nog de Memorial Van Damme.

“Ik heb in Hoffenheim en in Stuttgart de jeugd getraind. Je kunt je niet voorstellen op wat voor velden we daar hebben gespeeld. Maar het veld in Baku was nóg slechter. Ik wil het nooit als excuus gebruiken. We moeten op elk veld kunnen spelen. Zelfs hier op de parking van het bondsgebouw. Het gaat om winnen, hoor. Op wat voor veld dat ook is.”

Jan Vertonghen speelt zijn 150ste interland. Normaal gesproken is Romelu Lukaku aanvoerder. Of krijgt Jan Vertonghen de band voor deze mijlpaal?

“Kevin De Bruyne is de nummer één. En nu is het Romelu Lukaku omdat Kevin er niet bij is. Dat is zo besproken bij de eerste bijeenkomst en intussen niet veranderd. Trouwens, Jan heeft die band niet nodig. Hij is een natuurlijke leider.”

Perschef Stefan Van Loock wil de persconferentie afsluiten. Tedesco zelf wijst hem erop dat er nog een journalist met de vinger in de hoogte zit om een vraag te stellen. “Laat maar komen”, zegt hij.

Dank u coach. Bent u tevreden over de verdediging?

(tegen de perschef) “Verdorie, Stefan. We hadden moeten stoppen. De volgende keer luister ik naar jou. (lacht) Neen, serieus. We hebben in deze EK-voorronde nu één doelpunt tegen gekregen. Niet dat ik dat nu als enig uitgangspunt neem. Dat ook weer niet. Nee, we gaan in detail. Dan zie je ook dat het niet altijd aan de verdedigers alléén ligt. In de tweede helft was er een situatie met een lange pass waar de verdedigers één-tegen-één stonden. Dan moet je ook zorgen dat die lange pass niet vertrekt, begrijp je? Je kan dus echt niet alles op de verdedigers steken. Je moet dieper in het detail gaan.”