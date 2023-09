Paul Pogba. — © NurPhoto via Getty Images

Komt er een nieuw dieptepunt in de voetbalcarrière van Juventus-speler Paul Pogba (30)? Volgens het Italiaanse persbureau ANSA werd de Franse middenvelder op 20 augustus na de wedstrijd tegen Udinese betrapt op het gebruik van testosteron.

Na de wedstrijd van Juventus op het veld van Udinese – die de Oude Dame met 0-3 won – zou Pogba positief hebben getest op het gebruik van testosteron, wat op de dopinglijst staat. De Italiaan kwam die wedstrijd overigens niet eens in actie. In de twee daaropvolgende wedstrijden mocht Pogba twee keer invallen. Voorlopig is noch Juventus noch Pogba naar buiten gekomen met een verklaring.