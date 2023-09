In november van 2016 stonde de twee beklaagden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. — © bfs

Buggenhout / Sint-Niklaas

Yves H., in 2018 veroordeeld tot dertig jaar cel voor zijn aandeel in de zogenaamde kanaalmoord, zit onterecht in de cel ‘want er zijn geen bewijzen’. Dat moet althans blijken uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. “In België doen ze nog altijd idiote dingen met een leugendetector”, zegt een van de onderzoekers. Al deelt niet iedereen die mening.