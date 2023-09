Amerikaanse tweeling (4) dood aangetroffen in speelgoedkist: broertje vindt hen terug met de armen om elkaar heen geslagen

Een Amerikaanse moeder heeft op Facebook andere ouders gewaarschuwd over de gevaren van speelgoedkisten. Haar vier jaar oude tweeling werd ’s ochtends levenloos teruggevonden nadat ze op eigen houtje beslisten om in zo’n kist te gaan slapen.

Het tragische ongeval speelde zich een tweetal weken geleden af in Jacksonville, Florida. Don Starr, de vader van de twee, had zijn kinderen naar hun bedje gebracht, maar in de loop van de nacht besloten de kleuters in het geheim om toch ergens anders te gaan slapen. Met hun tweetjes nestelden ze zich tussen de knuffels in de cederhouten speelgoedkist in hun kamer.

Daar kregen ze evenwel geen zuurstof meer. De vierjarigen werden zaterdagochtend levenloos teruggevonden door hun oudere broer. Hun armen waren om elkaar heen geslagen.

Sadie Myers, de moeder van de tweeling, deelde het nieuws vorige week zelf op Facebook. “Niet veel mensen zullen de pijn kennen van het verlies van twee kinderen tegelijkertijd, en dan ook nog op een manier die nergens op slaat”, schrijft ze in een eerbetoon.

Lucht- en geluidsdicht

Myers, die ook nog twee oudere zoontjes heeft, waarschuwt andere ouders voor het gevaar van zo’n speelgoedkist. “Iets wat ik niet wist en waar ik zeker van ben dat veel anderen het ook niet weten, is dat de meeste houten speelgoedkisten lucht- en geluidsdicht zijn als ze gesloten zijn”, schrijft de moeder. “Dus terwijl zij sliepen, lekker tegen elkaar aan, kregen ze binnen een paar uur geen zuurstof meer en stierven ze.” Ze vraagt ouders die speelgoedkisten in huis hebben, om die meteen te vernietigen om hun kinderen te beschermen.

De zus van Sadie Myers heeft ondertussen ook een crowdfundingsactie op poten gezet voor het getroffen gezin. “Hoeveel deze wonderlijke ouders zichzelf ook proberen de schuld te geven, dat kunnen ze niet. Ze konden onmogelijk weten dat dit ging gebeuren, laat staan dat ze iets hadden kunnen doen om het te voorkomen”, staat er te lezen op de pagina van GoFundMe. De teller staat ondertussen al op meer dan 40.000 dollar.

De Amerikaanse tweeling is niet de eerste die sterft in zo’n speelgoedkist. Volgens Kids in Danger, een non-profit-organisatie, zijn sinds 2014 al 34 gevallen bekend waarbij een speelgoedkist tot de dood van een kind leidde.