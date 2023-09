Voorwaardelijke celstraf van vier jaar voor hacker van Football Leaks

Begin januari 2019 werd hij opgepakt in Hongarije. In maart van dat jaar werd hij uitgeleverd aan Portugal. Volgens de openbare aanklager probeerde hij Nélio Lucas, zaakvoerder van Doyen Sports, af te persen door 500.000 à 1 miljoen euro te eisen in ruil voor het niet langer publiceren van documenten die hij illegaal bekomen had in de computersystemen van de club Sporting Lissabon en van Doyen.

Pinto gaf eerder toe binnengedrongen te zijn in verschillende computersystemen om zo miljoenen documenten te bemachtigen. Die brachten talloze dubieuze praktijken uit het voetbalmilieu aan het licht, hetgeen een schokgolf in de voetbalwereld veroorzaakte. In totaal waren er liefst 89 aanklachten tegen hem.

Zijn proces startte in september 2020. Volgens het Portugese openbaar ministerie drong Pinto ook binnen in de informaticasystemen van de Portugese voetbalbond, het advocatenkantoor PLMJ en het parket-generaal van Portugal.