CROKY CUP. Cercle Brugge, Zulte Waregem, FC Knokke en KV Oostende reageren op hun loting: “Werden die ballen wel goed gemixt?”

Jelle Vossen (Zulte Waregem): Tegen elke ploeg heb je kansen”

Vroeger dan verwacht mag Zulte Waregem terugkeren naar het Brugse Jan Breydelstadion voor een bekerconfrontatie met Cercle Brugge. Robbe Decostere kent er voorlopig beter de weg dan in de Elindus Arena, voor trainer Vincent Euvrard en kapitein Jelle Vossen is het al wat langer geleden. Maar ook zij hebben een Cercle-verleden.

“We wisten dat we sowieso tegen een eersteklasser moesten spelen, dus we beseften goed dat we voor een zware loting stonden”, reageert Jelle Vossen op de loting. “Cercle is een ploeg met veel kwaliteiten en zit in een goede flow, maar tegen elke ploeg heb je kansen en het is aan ons om die wedstrijd met een goed plan en veel grinta aan te vatten.”

“Elke wedstrijd tegen een ex-club – of ex-vereniging zoals in dit geval – is speciaal, maar voor mij is het ondertussen wel alweer een poosje geleden en ik denk dat er niemand overblijft van mijn periode bij Cercle. Maar de beker is pas weer iets voor later. Ik hoop dat we de komende weken eerst verder kunnen bouwen met de nieuwe coach. In dat geval ben ik ervan overtuigd dat we zeker een kans hebben om door te stoten naar de volgende ronde, al zal het uiteraard niet makkelijk worden.”