Waarom België hoopt op een Oostenrijkse zege tegen Zweden

Zweden-Oostenrijk is dinsdagavond ook voor de Rode Duivels een belangrijke affiche. Het is immers een rechtstreeks duel tussen de concurrenten van België in groep F in de strijd om een EK-ticket. Estland en Azerbeidzjan zijn nu al zo goed als uitgeteld met amper één op twaalf, maar Oostenrijk en Zweden staan respectievelijk tweede en derde na België.

Als Oostenrijk dinsdag kan winnen in Zweden, is België met een eigen zege tegen Estland al zo goed als zeker van een ticket voor het EK in 2024, want dan staat ons land al zeven punten voor op Zweden. Met nog negen punten te verdienen daarna wordt het voor de Scandinaviërs een mission impossible om ons land nog in te halen, ook al staat in de overige drie wedstrijden wel nog een rechtstreeks duel tussen Zweden en België op het programma.(vva)