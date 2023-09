iPhone Pro wordt echt ‘pro’ en twee (heel) oude bekenden verdwijnen: wat mogen we verwachten van de nieuwe iPhones?

Sterker en een pak duurder, dat is wat analisten verwachten van de nieuwe iPhone 15 Pro. Voorlopig gaat het enkel om geruchten want de nieuwe hebbedingen van de techgigant worden pas dinsdagavond aangekondigd. Apple hoopt alleszins dat het de negatieve spiraal kan doen keren.

Een verbod op iPhones binnen de Chinese ambtenarij, dat is de laatste zet van China in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. En die beslissing heeft een lelijke streep getrokken door de rekening van techgigant Apple. China is goed voor maar liefst 18 procent van de totale afzetmarkt. De omstreden Chinese beslissing liet zich onmiddellijk voelen op de beurs. De aandelen van Apple verloren in een mum van tijd zo’n 190 miljard dollar aan waarde. En niet enkel de Chinezen liggen dwars. Apple moest begin augustus ook toegeven dat de inkomsten voor het derde kwartaal op rij lager uitvielen dan verwacht.

LEES OOK. Apple verliest miljarden aan beurswaarde door Chinees verbod

Duurste ooit

En dat heeft vooral te maken met het paradepaardje van het bedrijf: de iPhone. De smartphonemarkt vertraagt, wereldwijd daalde de verkoop van de iPhone met 2,4 procent. Apple hoopt dus dat de iPhone 15 de verkoop opnieuw kan aanzwengelen. Daardoor zijn de verwachtingen voor het event ‘Wonderlust’ dinsdagavond hoog gespannen. Het zou gaan om de grootste upgrade van de iPhone in drie jaar tijd. “Apple rekent er op dat hun nieuwigheden voldoende zullen prikkelen zodat gebruikers zullen upgraden”, zegt Mark Gurman technologiejournalist en Apple-specialist bij Bloomberg.

De meeste details over de nieuwste iPhone werden naar goeie gewoonte al gelekt. De opvallendste upgrades zijn ongetwijfeld voor de Pro en de Pro Max. Die krijgen een titanium behuizing in plaats van stainless steel, wat ze robuuster en tegelijk lichter maakt. Ook de camera’s en meer specifiek de telelens en groothoeklens krijgen een stevige upgrade. De Pro-modellen krijgen ook de nieuwe A17-chip die de iPhone nog sneller moet maken. Met deze upgrades zou Apple het verschil tussen zijn ‘gewone’ en zijn Pro-versies willen vergroten. Het prijsverschil voor een 14 of een 14 Pro bedroeg namelijk amper 100 dollar. Hierdoor gingen consumenten snel over tot een upgrade en ging de Pro-versie veel vaker over de toonbank dan de gewone. “Maar omdat Apple op alle iPhones een ongeveer even grote winstmarge pakt, willen ze de vraag naar de verschillende types evenwichtig houden zodat hun productielijnen niet in de problemen komt”, schrijft technologiejournalist Gordon Kelly bij Forbes.

Dat zou betekenen dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus even duur zullen zijn als hun voorgangers, respectievelijk 799 en 899 dollar. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zullen daarentegen wél een stuk duurder worden. Forbes schat dat de modellen aan respectievelijk 1.099 en 1.199 of zelfs 1.299 dollar verkocht zullen worden. Dat zou van de iPhone 15 Pro Max de duurste iPhone ooit maken.

LEES OOK. Apple betaalt vergoeding aan klanten voor trage iPhones

Geen mute-knop

Naast de upgrades voor Pro, werd er ook gesleuteld aan de gewone versies. Apple ruilt zijn ‘lightning’-poort in voor de universele USB-C-poort. Een aanpassing die het eerder schoorvoetend maakt nadat Europa vorig jaar besliste dat er een universele lader moest komen. De iPhones 15 zouden ook een ‘dynamisch eiland’ krijgen, waar berichten, meldingen of muziek in gesorteerd worden. De iPhones 14 Pro hadden deze feature al gekregen. Het scherm van de iPhone Pro wordt eveneens groter omdat de zwarte rand rondom het scherm met een derde verkleint.

En ook aan het uiterlijk van de iPhones wordt gesleuteld. Zo zou Apple met extra kleuren op de proppen komen, maar – niet onbelangrijk – de mute-knop gaat op de schop. De knop die er al sinds 2007 staat, wordt vervangen door een drukknop waar de gebruiker zelf een functie aan kan toewijzen.