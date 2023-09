Tedesco kondigt standvastigheid aan: Doku enige nieuwkomer?

Domenico Tedesco lijkt niet te veel te willen veranderen aan zijn basisploeg van zaterdag in Azerbeidzjan. “Om tot het spel te komen dat ik wil spelen, moeten we veel samen spelen, niet te veel van ploeg veranderen”, zei de bondscoach aan de vooravond van het duel tegen Estland. Hij loofde ook de verdediging die in deze EK-voorronde nog maar één tegendoelpunt (tegen Oostenrijk) slikte.

Casteels in het doel. Uiteraard. Op de positie van rechtsachter, waar Castagne onder de verwachtingen bleef, heeft hij alleen debutant Siquet als stand-in. Voor Faes centraal in de defensie is er eventueel Debast of Al-Dakhill maar Faes stond al, het oefenduel tegen Duitsland inbegrepen, telkens in de basis onder Tedesco. Op Vertonghen en Theate is niet veel aan te merken.

In het middenveld is Onana een zekerheid. Tielemans en Trossard zijn dat minder. Maar wie dan wel? Mangala? Tegen Estland moet de aanvalstrom worden geroerd en dan lijkt de meer defensief ingestelde Mangala niet de logische optie. De Ketelaere of Carrasco kunnen op de plaats van Trossard terechtkomen maar de bondcoach was wel tevreden over Trossard in Azerbeidzjan.

Vooraan hopen Doku en Lukebakio op een plaatsje naast Lukaku. Toch lijkt Carrasco daar de voorkeur te krijgen. De goed ingevallen Doku is mogelijk de enige nieuweling in vergelijking met zaterdag. Dan komt Bakayoko op de bank.

(lvdw)