EK-KWALIFICATIES. Kroatië wint met kleinste verschil bij Armenië, Slowakije zet 3-0-eindstand tegen Liechtenstein al na 6 minuten op het scorebord

Luka Modric in actie. — © Photolure via REUTERS

Kroatië heeft de kwalificatiewedstrijd voor het EK 2024 in Duitsland tegen Armenië gewonnen met 0-1. Na iets minder dan een kwartier zette Andrej Kramarić de Kroaten op voorsprong, de Armenen waren niet meer bij machte om gelijk te maken. Ook Wales wist in groep D de drie punten binnen te halen. In groep J haalde Portugal zwaar uit tegen Luxemburg, versloeg Slowakije met gemak Liechtenstein en hield IJsland op de valreep de drie punten thuis tegen Bosnië en Herzegovina.

In groep D van de EK-kwalificaties heeft Kroatië met het kleinste verschil gewonnen van Armenië. De derde van het WK van 2022 kwam in de dertiende minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Hoffenheim-spits Andrej Kramaric. Kroatië komt zo naast Turkije aan de leiding van de groep met tien punten (ondanks dat het een match minder heeft gespeeld), Armenië blijft derde met zeven punten. In de andere wedstrijd in groep D zette Aaron Ramsey met zijn penaltydoelpunt Wales al na een halfuur spelen op voorsprong tegen Letland. In de toegevoegde tijd van de tweede helft zette David Brooks met de 0-2 de eindstand op het scorebord.

Luka Modric speelde bij Kroatië de hele wedstrijd. — © Photolure via REUTERS

Stand groep D 1. Kroatië 10 punten (match minder gespeeld) 2. Turkije 10 punten 3. Armenië 7 punten 4. Wales 7 punten 5. Letland 0 punten

In Groep J heeft Portugal Luxemburg door de gehaktmolen gedraaid. Bij de rust stond het al 4-0 voor Portgual na twee goals van Gonçalo Inacio en twee goals van Gonçalo Ramos. Na rust diepten Diogo Jota (2x), Ricardo Horta, Bruno Fernandes en Joao Felix de Portugese voorsprong uit tot 9-0. Roberto Martinez en Portugal behouden zo het maximum van de punten en staan met 18 op 18 aan kop van de groep, Luxemburg blijft ondanks de pandoering op de derde plaats staan.

Diogo Jota schoot twee keer raak tegen Liechtenstein. — © AFP

Ook in Groep J haalde Slowakije het met duidelijke cijfers van dwergstaat Liechtenstein. Al na zes minuten stond de 3-0-eindstand op het scorebord. David Hancko, Ondrej Duda en Robert Mak waren de afwerkers van dienst. IJsland en Bosnië en Herzegovina leken af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, tot Alfred Finnbogason zich in de toegevoegde tijd tot matchwinnaar kroonde: 1-0 voor de IJslanders.