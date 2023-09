Sven Pichal wil na 19 dagen uit gevangenis en hoopt op andere vorm van detentie

Een eerste smeekbede aan de onderzoeksrechter om hem niet naar de gevangenis te sturen mislukte. Ook een eerste poging om uit de gevangenis van Turnhout te mogen, strandde voor de raadkamer nadat het Antwerpse gerecht finaal beroep aantekende. Geen enkelband, wel veertien dagen extra in de cel. Vandaag volgt een nieuwe poging, voor een nieuwe rechtbank: de kamer van inbeschuldigingstelling. Na negentien onafgebroken dagen achter tralies, eenzaam en zonder veel bezoek, wacht de gewezen presentator van De inspecteur op Radio 2 een nieuwe kans. Lukt het deze keer wel? Afwachten.

Via Bullchat

Pichal kwam in beeld in een gerechtelijk onderzoek naar bezitters en verspreiders van beelden van seksueel misbruik met jonge kinderen. Dat na een klacht op 11 augustus over een man, Rueben D.B., die op Bullchat, een digitale ontmoetingsplek voor homo’s, zulke beelden uitwisselde. Zo kwam ook Pichal in beeld. Sinds 24 augustus zit hij in de gevangenis van Turnhout. Volgens onze informatie houdt hij daar bijzonder koest. Hij komt amper zijn cel uit. In zijn entourage klinkt het dat hij een menselijk wrak is.

Nu wel enkelband?

Zijn advocaten Walter Damen en Davina Simons zullen vanochtend vragen om de detentie van Pichal onder elektronisch toezicht te kunnen verderzetten. Er wordt ook volop gekeken naar een plek in een gespecialiseerde instelling om zijn problematieken aan te pakken. Een terugkeer naar het publieke forum is definitief van de baan. Bij de VRT heeft hij meteen zijn ontslag gediend, het programma zelf intussen afgevoerd. Pichal heeft vanochtend één voordeel: het parket kan deze keer niet in beroep gaan tegen de beslissing van de rechters.

Sven Pichal, intussen al bijna drie weken onafgebroken in cel. — © BELGAIMAGE

(phu)