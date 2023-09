Zoon van topgangster Taghi zat achter spectaculaire ontsnappingsplannen, met een opvallende rol voor Mega Mindy

Ridouan Taghi zit sinds 2019 vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught

Faissal Taghi, de oudste zoon van de Nederlandse topgangster Ridouan Taghi, is eind juli gearresteerd in Dubai. Dat meldt het Parool. Faissal, alias ‘Genie’, zou onder meer het brein zijn geweest achter enkele ontsnappingsplannen van zijn vader.

Nu zijn vader Ridouan, een beruchte drugsbaron die ook in verband wordt gebracht met verschillende moorden, in de gevangenis zat, had de 22-jarige Faissal de leiding over het gezin. Er circuleerden al enkele maanden geruchten over zijn aanhouding, maar die werden nooit officieel bevestigd.

Volgens het Parool werd Faissal, bijgenaamd ‘Genie’, eind juli op vraag van de Nederlandse overheid opgepakt in Dubai, de stad waar hij studeerde. Het Openbaar Ministerie zou bewijs hebben dat de 22-jarige jongeman een voorname rol speelt in de criminele organisatie van zijn vader. Uit berichtenverkeer zou onder meer gebleken zijn dat Faissal in naam van zijn vader de drugs- en witwashandel probeerde aan te sturen.

Mega Mindy

Daarnaast zou hij krampachtig geprobeerd hebben om in contact te komen met zijn vader nadat die in 2019 was aangehouden. Hij zou onder meer Ridouans advocaat Inez Weski onder druk hebben gezet om bepaalde boodschappen door te geven. Vader en zoon zinden op enkele plannetjes om Ridouan uit de zogenaamde Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te krijgen.

De Parool spreekt over plan ‘Bios’, waarbij het doel was om Ridouan Taghi met grof geweld te bevrijden tijdens een transport naar een bekende bunker in Osdorp. Zo zouden ze onder meer de wegen super glad maken met 1.500 liter olie.

Een ander plan, getiteld ‘Plan C’, bestond eruit te achterhalen waar de vier leidinggevenden van de EBI woonden. Waarschijnlijk om ze te ontvoeren. Faissal zou zelfs een codewoord hebben afgesproken met zijn vader: ‘Mega Mindy’. Als dat woord uitgesproken werd door Ridouan, moest zijn zoon ‘Plan C’ in gang zetten.

Discussie over uitlevering

Het is niet duidelijk of en waar Faissal Taghi ondertussen vastgehouden wordt. Nederland wil dat hij wordt uitgeleverd, maar een rechter in Dubai zou dat onlangs hebben geweigerd, omdat de aantijgingen niet ernstig genoeg zouden zijn. Tegen die beslissing is nu beroep aangetekend.

Nederland sloot de afgelopen jaren al enkele verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten - een populair toevluchtsoord voor criminelen - om uitlevering makkelijker te maken. De casus van Taghi is daarom ook een soort lakmoesproef.