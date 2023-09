Ingevallen nieuwe Cercle-winger Kazeem Olaigbe verlost Belgische beloften tegen stug Kazachstan

De Belgische belofteploeg is er bij het debuut van de nieuwe coach Gill Swerts niet zonder moeite in geslaagd om de eerste match in de kwalificatiecampagne voor het EK 2025 alsnog te winnen. Tegen een stug Kazachstan zat de match lang op slot, maar de nieuwe Cercle-winger Kazeem Olaigbe kon als invaller toch verlossing brengen.

Na de hittegolf van de afgelopen week zou een mens haast vergeten dat het ook in België nog kan regenen. Het was dus wennen toen een paar minuten voor de start van de kwalificatiecampagne voor het EK 2025 van de Belgische belofteploeg de hemelsluizen nog eens helemaal open gingen. Met uitzondering van de spelers en de fotografen had niemand er last van in het bijna – enkel op de onderring zaten een paar honderd toeschouwers – lege Leuvense stadion. Toch vreemd dat niemand warm loopt voor een ploeg die binnen een aantal jaar de eer van het Belgische voetbal hoog moet houden en op transfermarkt een waarde vertegenwoordigt van toch ruim 55 miljoen euro. Bij Kazachstan was dat heel veel minder, maar toch hielden de bezoekers stand.

Coach Gill Swerts. — © BELGA

Het eerste gevaar aan Den Dreef kwam van Romeo Vermant na slecht uitverdedigen bij Kazachstan, maar echt mirakels moest de attente bezoekende doelman niet verrichten. Ook Maarten Vandevoordt sleet een rustig avondje in het Belgische doel, veel meer dan wat voetenwerk moest hij niet doen. Kazachstan zette een laag blok neer en dacht alleen aan verdedigen. De jonge Belgen domineerden maar geraakten niet door de afweergordel en toen Romeo Vermant toch eens op de wandel ging, werd hij netjes afgeblokt. Doelman Temirlan Anarbekov duwde ook nog een pegel van Keita in corner.

Maarten Vandevoordt. — © BELGA

Geslaagde wissels

Geen goals dus en Gill Swerts, de opvolger van Jacky Mathijssen als coach van de Jonge Duivels, kon daar onmogelijk tevreden mee geweest zijn.

Hij liet na de rust dezelfde elf opdraven en het lukte nu beter om Vermeeren en Vranckx wat meer aan de bal te krijgen. Er volgend pogingen van een bedrijvige Vermant, die wat pech had in de afwerking. Swerts had het voor zijn debuut dus goed ingeschat dat makkelijke matchen niet meer bestaan. Met nog twintig minuten wisselde Swerts en de nieuwbakken coach maakte de juiste keuzes. Monegask Eliot Matazo pakte meteen uit met een goed schot en recente Cercle-aanwinst Kazeem Olaigbe maakte helemaal een knalrentree en kogelde de Jonge Duivels toch nog op voorsprong. Kazachstan ging wel nog op zoek naar de gelijkmaker, maar zonder succes. Een verdiende zege zonder glans voor de Belgische beloften die het de komende tijd in de groep ook moeten opnemen tegen Malta, Hongarije, Schotland en Spanje.

Vermeeren. — © BELGA

Swerts: “Het tempo moet hoger”

“We hadden de beelden van Kazachstan goed bekeken en wisten hoe ze hier zouden spelen”, sprak debuterend beloftecoach Gill Swerts na afloop. “Dat laag blok was dus geen verrassing, we hadden al vroeg in de match misschien een penalty moeten krijgen en voorts bleven de grote kansen uit. Ik vond wel dat het tempo iets te laag lag tegen zo’n tegenstander en dat wordt een werkpunt in de toekomst om dergelijk blok te ontmantelen.”

Swerts bleef echter geloven in de goede afloop. “Dat doe je altijd als coach, niet ik met mijn wissels maar de spelers maken hier het verschil en dus vooral de invallers. Zowel Eliot Matazo als Kazeem Olaigbe vielen inderdaad goed en lieten zich gelden. Ik heb al vanaf de eerste dag aan deze groep gezegd dat iedereen belangrijk is, ook de bankzitters.”

Swerts met richtlijnen. — © BELGA

Olaigbe: “Ik nam die bal perfect op de slof”

De nieuwste Cercle-aanwinst Kazeem Olaigbe had dat goed in de oren geknoopt, viel in na goed 70 minuten en nam de assist van Arthur Vermeeren in dank aan.

“De coach had mij gevraagd om één-op-één-acties te maken en de ruimte te zoeken. Op die bal liep ik centraal in en zag dat ik kon trappen. Ik nam die bal perfect op de slof en voelde dat hij binnen zou gaan. Prachtig natuurlijk, want ik ben pas twee weken terug in België nadat Cercle mij overnam van Southampton.”

De Engelse ploeg haalde de winger destijds weg bij de jeugd van Anderlecht. “Veel jongens in deze belofteploeg ken ik al, want we speelden ook al samen in de nationale jeugdploegen. Dit was een geslaagd weekend en nu ga ik terug naar Brugge en Cercle waar ik hoop om de komende tijd minuten te krijgen en ritme op te doen”, besloot Olaigbe, die Nederlands en Frans begrijpt en spreekt, maar zich bij voorkeur in het Engels uitdrukt.

Olaigbe scoorde de enige treffer van de avond. — © BELGA

En mocht dus vieren. — © BELGA