Opnieuw op weg naar een gemist tornooi? Italë moet zich herpakken

Niet alleen de Rode Duivels treden dinsdagavond aan in de kwalificaties voor het EK, ook enkele andere toplanden moeten aan de bak. Vooral Italië – dat pas derde staat in z’n groep – moet uit z’n pijp komen.

Italië is aan de EK-kwalificatie gestart met slechts vier op negen en heeft dus werk voor de boeg. Afgelopen weekend was de 1-1 tegen Noord-Macedonië allerminst wat ze er in Italië van verwacht hadden. Daardoor staan de Italianen pas derde in groep C, al speelden Oekraïne en Engeland voorlopig wel respectievelijk één en twee wedstrijden meer. Maar Italië wint dus maar beter tegen rechtstreekse concurrent Oekraïne, want voorlopig prijken de Italianen pas op de derde stek. Als Italië verliest, bedraagt de kloof al zes punten met nummer twee Oekraïne. Na het gemist WK in Qatar kan de ploeg zich geen nieuw gemist toernooi veroorloven.

Spanje moet dan weer tegen zwakke broertje Cyprus punten sprokkelen in groep A. Al ziet de situatie voor La Roja er wel een pak beter uit dan die van Italië. Spanje staat wel tweede en heeft dus meer zicht op kwalificatie. Zeker omdat de Spanjaarden voorlopig een of twee wedstrijden minder speelden dan de andere landen in de poule, maar Schotland blijkt een te duchten concurrent voor groepswinst. De Schotten pakten vijftien op vijftien en wonnen al van Spanje. Noorwegen en Georgië staan dan weer maar twee punten achter Spanje. Dit weekend tankte Spanje wel weer vertrouwen met een 1-7-zege tegen Georgië.