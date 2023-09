Al ruim duizend werkgevers dienden aanvraag in voor individueel maatwerk

Bij het departement stroomden al meer dan duizend aanvragen binnen. Toch is het volgens woordvoerder Karolien Waegeman nog te vroeg om daar conclusies uit te trekken. “Juli en augustus zijn immers zomermaanden, waarbij er minder vacatures zijn. We verwachten ook nog aanvragen van onder andere de scholen en sociale secretariaten.”

Ongeveer 17 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen heeft een arbeidsbeperking. Momenteel vinden zij vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Sinds 3 juli kan dat ook in reguliere bedrijven via individueel maatwerk. Naast de bestaande loonpremie bestaat nu ook een begeleidingspremie. Die moet bedrijven ondersteunen wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De overheid trekt 130 miljoen euro uit voor het project.

Versterking

Vanaf dinsdag zet de regering zes duo’s in de kijker voor wie individueel maatwerk alvast werkt. Zelfstandigen en werkgevers poseren voor de campagne naast hun werknemer met een arbeidsbeperking, zoals een dubbele beenamputatie, gehoorproblemen of een autismespectrumstoornis.

© Vlaanderen.be

“Dat de vraag en de wil er zijn bij zowel zelfstandigen, werkgevers als werknemers bewijzen de vele aanvragen”, reageert Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Voor alle dossiers wordt nagegaan welke ondersteuning en begeleiding we vanuit de Vlaamse overheid kunnen aanbieden. Want we zijn er rotsvast van overtuigd dat een werknemer met een arbeidsbeperking een versterking kan zijn op iedere werkvloer.”