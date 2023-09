Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zondag vertrokken per trein naar Rusland

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zondagnamiddag per trein vertrokken uit Pyongyang naar Rusland voor een bezoek aan president Vladimir Poetin. Dat heeft het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA dinsdag bevestigd.

Waar de trein zich nu bevindt en of hij al over de grens is, werd niet verduidelijkt. Ook over de plaats en tijdstip van aankomst werd niets meegedeeld. De Amerikanen gaan ervan uit dat Kim Jong-un naar Vladivostok reist, in het uiterste oosten van Rusland waar een jaarlijks economisch forum plaatsvindt.

De Noord-Koreaanse president wordt vergezeld van vertegenwoordigers uit de regering, het leger en de arbeiderspartij, aldus KCNA.

Eerder maandag hadden zowel Noord-Korea als Rusland al bevestigd dat er een ontmoeting tussen Poetin en Kim Jong-un zal plaatsvinden.

Washington vermoedt dat Moskou Noord-Koreaanse munitie en wapens wil kopen voor de oorlog in Oekraïne. Kim Jong-un zou dan weer hopen op geavanceerde technologie voor satellieten en nucleair aangedreven onderzeeërs. Hij is ook op zoek naar voedselhulp voor zijn verarmde land.