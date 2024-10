Fikse ommekeer: regering-Biden gaat Trumps muur op grens met Mexico uitbreiden

De Verenigde Staten gaan de muur op de grens met Mexico uitbreiden. Dat betekent een fikse draai voor de regering van Joe Biden, die bij zijn aantreden zei dat de bouw van een grote muur, waar zijn voorganger Donald Trump mee begonnen was, “geen serieuze oplossing” was. Nu zou het toch nodig zijn om die muur uit te breiden vanwege de grote instroom van illegale migranten.

Volgens de nationale veiligheidsdienst Homeland Security is er een “acute en onmiddellijke noodzaak” om meer barrières op de grens met Mexico te bouwen. Het nieuwe deel zal worden gebouwd bij de Rio Grande Valley, in de Amerikaanse staat New Mexico. Daar zouden afgelopen jaar 245.000 mensen illegaal de grens zijn overgestoken. Vooral Republikeinen vinden dat Biden daar harder zou moeten optreden.

Biden zei in 2021 dat er geen belastinggeld meer zou gaan naar de bouw van de muur. Volgens Homeland komt de financiering nu nog uit een potje dat het parlement daar al in 2019 voor had vrijgemaakt, dus toen Trump nog president was.

Excuses

Trump schrijft op Truth Social dat de plannen van Biden bewijzen dat hij gelijk had toen hij begon met de bouw van de muur en dat het veel te lang geduurd heeft voordat de Democratische president de muur uitbreidt. “Zal Joe Biden zijn excuses aan me aanbieden omdat hij er zo lang over heeft gedaan om in actie te komen?”

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador ziet de plannen voor de muur als “een stap terug” en wil er met de Amerikanen over praten.