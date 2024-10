Wat is er gebeurd met 5 vermiste jeugdvrienden in Mexico? Alles wijst op nieuwe aanpak bij drugskartels

Eerst hadden ze de kermis in hun thuisstad Lagos de Moreno bezocht, erna waren ze samen naar een uitkijkpost in de buurt getrokken om nog wat te babbelen. Zoals ze wel vaker deden. Rond 23 uur gingen ze naar huis vertrekken, liet een van hen in een sms’je aan zijn moeder weten.

Maar Roberto Cuéllar, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Miranda en Dante Hernández - allemaal tussen de 19 en de 22 jaar - zouden nooit meer thuiskomen. Een dag later, op 12 augustus, verscheen er online een foto van de vijf jeugdvrienden in een verlaten gebouw in de buurt. Geknield, vastgebonden en gekneveld. Later verscheen er een nog verontrustendere video waarin te zien was hoe een van de vijf een vriend op brute wijze slaat en aanvalt met een mes. Twee anderen liggen met hun gezicht naar beneden op de grond, met hun T-shirts onder het bloed.

Een dag na hun verdwijning verscheen een foto online van de vijf jeugdvrienden, vastgebonden en gekneveld. — © *

Gedwongen rekrutering

Sindsdien is er geen spoor meer van hen. Veiligheidsanalisten vrezen dat de vrienden het slachtoffer geworden zijn van Sinaloa of Cartel Jalisco New Generation, twee zeer machtige en rivaliserende drugskartels actief in de staat Jalisco. “Vermoedelijk gaat het hier om een poging tot gedwongen rekrutering”, aldus expert georganiseerde misdaad David Saucedo Torres. “Het is niet uitzonderlijk dat kartels hun gevangenen dwingen om zich tegen elkaar te keren en hen - met een geweer tegen het hoofd - bevelen om gruwelijke gewelddaden zoals moorden uit te voeren als deel van hun zogezegde opleiding.”

Toen hun uitgebrande auto’s werden teruggevonden en daarin vier schedels en verkoolde botten werden aangetroffen, werd gedacht dat de vijf vermoord waren. DNA-onderzoek wees echter uit dat de overblijfselen niet van de vrienden afkomstig waren, maar mogelijk van andere slachtoffers van het kartel. Hoe onwaarschijnlijk het ook is dat ze nog leven, het lot van de vijf blijft vooralsnog dus onduidelijk.

De plek waar de uitgebrande auto’s van de vijf vrienden werden aangetroffen. — © AFP

In deze verlaten woning zouden de vijf zijn gemarteld en mogelijk ook vermoord. — © AFP

Het onderzoek werd voorgezet en deze week werden met Rogelio M. en Celestino M. twee verdachten in de zaak opgepakt. De speurders hopen dat hun verhoor nieuw licht op de zaak werpt en duidelijk maakt wat er met de jeugdvrienden gebeurd is.

Niet eerste keer

Volgens Torres is de oorlog tussen rivaliserende kartels in Jalisco intussen zo dodelijk geworden dat de bendes “gedwongen zijn” om jonge mannen te ontvoeren om hun gesneuvelden te vervangen. Sinds Mexico in 2006 een grote ‘war on drugs’ begon, werden ruim 420.000 moorden in het land geregistreerd, een verdrievoudiging ten opzichte van de jaren ervoor. Jalisco, ook bekend als de bakermat van tequila, is al langer een van de dodelijkste staten en ook het aantal verdwijningen ligt nergens hoger in Mexico.

Vorige week werd nog bevestigd dat zes tieners om het leven gekomen waren nadat ze na een feestje in de naburige staat Zacatecas waren ontvoerd. In juni verdwenen acht werknemers van een door het New Generation-kartel gerund callcenter, hun stoffelijke overblijfselen werden later teruggevonden in een ravijn. In augustus van vorig jaar werden nog 43 studenten, die sinds 2014 vermist waren, doodverklaard door de Mexicaanse overheid.