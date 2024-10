Na 27 blokkades op rij: Extinction Rebellion schort actie op A12 nabij Den Haag op in afwachting van stemming

De Nederlandse tak van Extinction Rebellion schort de blokkades op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag op. De actiegroep wacht op de stemming, dinsdag, over een motie in de Tweede Kamer waarin Suzanne Kröger (GroenLinks) en Raoul Boucke (D66) vragen om een afbouwplan voor fossiele subsidies.