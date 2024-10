Tyfoon Koinu raast met recordwindsnelheden over Taiwan en richt enorme schade aan

Je hebt stormen, je hebt tyfoons en je hebt supertyfoons. Koinu, die over het zuiden van Taiwan raasde, was er eentje van de zwaarste categorie. Met maar liefst 352,7 km/u. beukte de wind op een bepaald moment. Meteen goed voor de derde hoogste windstoten ooit. De schade is navenant.

Mensen die letterlijk van hun sokken werden geblazen, auto’s die gedragen door de wind over straat schoven en elektriciteitspalen die knakten alsof het lucifers waren, zodat honderdduizenden gezinnen zonder stroom zitten. Maar ook delen van gebouwen moesten eraan geloven onder de beukende wind.

Het zuiden van Taiwan heeft met Koinu – wat ‘puppy’ betekent in het Japans – de zwaarste tyfoon ooit over zich gekregen. Het weerstation op het afgelegen Orchid Island, ten zuidoosten van het hoofdeiland, registreerde op een bepaald moment een windstoot van 342,7 km per uur, in Lan Yu werd een record gebroken. Daar zijn windstoten van maximaal 95,2 meter per seconde gemeten, het equivalent van 352,7 kilometer per uur.

De schade is enorm en het is een wonder dat er naast 300 gewonden nog maar één dodelijk slachtoffer is gevallen. In de centrale stad Taichung werd een man getroffen door rondvliegend glas, toen ruiten er letterlijk uit de gebouwen werden geblazen.

Opwarming van de aarde

Weerman David Dehanauw zegt dat de opwarming van de aarde zeker een rol speelt bij het tot stand komen van zulke extreem zware wervelwinden. Dat het net daar gebeurt, is dan weer niet zo uitzonderlijk. “De temperatuur van de oceaan bedraagt er zo’n 26,5 graden en de windpatronen zijn eigenlijk een spiegelbeeld van die aan de Caraïbische Zee. Ideale omstandigheden om tyfoons of Atlantische orkanen tot ontwikkeling te laten komen.”

Wetenschappers die onderzoeken doen in windtunnels, zeggen dat windsnelheden van 350 km per uur en hoger daar normaal niet in ontwikkeld worden. “Wat je in zo’n geval zou voelen? Je haar zal wild waaien en je zal het voelen aan je ademhaling als je met de neus in de wind gaat staan. Jonge kinderen en mensen die niet goed ter been zijn, kunnen ook gewoon omvergeblazen worden”, klinkt het.

Koinu, al de tweede tyfoon in een maand tijd in Taiwan, gaat nu de geschiedenis in als de storm met de voorlopig derde hoogst gemeten windsnelheid ooit. De snelste windstoot ooit werd op 10 april 1996 gemeten op Barrow Island, een eiland bij het noordwesten van Australië. Toen trok de tropische cycloon Olivia over het eiland en werden topsnelheden van 408 km per uur opgetekend.

Even ter vergelijking: het vliegtuig waarmee je op vakantie gaat, haalt een grondsnelheid van ongeveer 360 kilometer per uur, de topsnelheid van de Formule 1-wagen van Max Verstappen in een Grand Prix schommelt rond de 330 km per uur.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS