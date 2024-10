FA CUP. Wout Faes ziet Leicester vanop de bank doorstoten, basisspeler Leander Dendoncker wint op de valreep met Villa

Leicester City heeft zich zaterdagnamiddag verzekerd van een plek in de zestiende finales van de FA Cup. De leider in de Championship, de Engelse tweede klasse, rondde de verplaatsing naar reeksgenoot Millwall succesvol af met 2-3. In het noorden van Engeland klopte Newcastle rivaal Sunderland in de Tyne Wear-derby met 0-3.

De Foxes doken de kleedkamers in met een dubbele bonus dankzij goals van Cesare Casadei en Ricardo Pereira. Duncan Watmore lukte snel in de tweede helft de aansluitingstreffer, Thomas Cannon drukte de hoop op een remonte een handvol minuten later alweer de kop in. Zian Flemming schonk de gastheer in de slotminuten hernieuwde hoop, maar het kalf bleek al verdronken.

Rode Duivel Wout Faes keek 90 minuten lang toe van op de winnende bank. Bij Millwall ontbrak Casper De Norre (ex-OHL) met een kuitblessure, terwijl Dennis Praet geen deel uitmaakte van de kern van Leicester.

Newcastle steekt rivaal de loef af

Voor het eerst sinds 2016 stond er nog eens derby tussen Newcastle en Sunderland op het programma. Beide supportersclans waren talrijk aanwezig in het Stadium of Light. Newcastle liet zich niet verrassen door de tweedeklasser en won dankzij twee goals van Alexander Isak en een eigen doelpunt van Ballard.

Brighton en Bournemouth niet zonder moeite

Premier League-clubs Brighton en Bournemouth moesten op bezoek bij respectievelijk Stoke en Queens Park Rangers uit hun pijp komen om een vroege bekeruitschakeling te voorkomen. Bart Verbruggen (ex-Anderlecht) moest zich tweemaal omdraaien tegen een Stoke, waar ex-Club Brugge-aanvaller Wesley Moraes in de basis stond. De Braziliaan kon niet scoren, zijn collega aan de overkant deed dat wel. Bij een 2-2-tussenstand legde Joao Pedro er nog twee in het mandje voor Brighton, dat uiteindelijk met 2-4 won.

Ook ‘The Cherries’ uit Bournemouth slikten twee doelpunten bij QPR. Maar na de pauze rechtte Bournemouth de rug dankzij onder meer Justin Kluivert: 2-3.

Dendoncker ziet Villa op de valreep winnen

Chelsea FC heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. In eigen huis hadden de Blues in de eerste helft enorm veel moeite met tweedeklasser Preston North End, maar na de openingsgoal was het hek van de dam en draaide de partij nog uit op 4-0 in het voordeel van de thuisploeg.

De gewezen, tweevoudige Engelse kampioen was tijdens de eerste periode niet onder de indruk van de sfeer op Stamford Bridge. De Lilywhites deden goed mee en hielden Chelsea weg van het eigen doel. Pas net voor het uur begaf de bezoekende defensie het, toen Malo Gusto een voorzet op het hoofd van Armando Broja schilderde en de Engelse Albanees de bal via het achterhoofd in doel verlengde. Nauwelijks acht minuten later mocht Thiago Silva, helemaal alleen gelaten aan de eerste paal, de dubbele voorsprong op het bord koppen en Raheem Sterling pikte met een heerlijke vrije trap ook zijn goaltje mee. Enzo Fernandez plaatste in het slot het orgelpunt op een goede tweede helft van de Blues.

Ook Aston Villa had het niet onder markt met een tweedeklasser. Op bezoek bij Middlesbrough doorbraken de Villans, met Leander Dendoncker in de basis, de patstelling pas in minuut 87 na een goal van Matty Cash: 0-1. Met nog twintig minuten op de klok werd de Belg gewisseld.

