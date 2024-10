Hippiefestival in Portugal eindigt in drama: organisator vermoordt festivalganger

Een 28-jarige Brit moet zich in Portugal voor de rechter verantwoorden voor de moord op een landgenoot tijdens een hippiefestival. Hij lokte het nietsvermoedende slachtoffer mee en bracht hem met meer dan twintig messteken om het leven. Volgens een gerechtsdeskundige leed de festivalorganisator aan een psychose.

Loodgieter Joshua Menkens was naar de commune Libelinha Ventura in Pedrógão Grande gekomen om aan de ‘ratrace’ van het leven te ontsnappen. De leefgemeenschap, volgens plaatselijke media veelbezocht door Britten en Nederlanders, ligt verscholen in een van de dalen in het oosten van de regio Leiria, tussen Porto en Lissabon.

In september 2023 organiseerde Menkens er een klein festival, met workshops, housemuziek en Sioux-tipi’s. De matige opkomst en het natte weer bezorgden hem naar eigen zeggen heel wat kopzorgen. Kort na het ‘Mad hatter’s tea party’-festival biechtte hij de moord op een willekeurige bezoeker van het feestje op aan de verbijsterde eigenaar van de commune. Die geloofde eerst niet wat hij hoorde. Een deel van de groep ging op onderzoek uit en trof inderdaad een lichaam aan. Even later werd Menkens overgedragen aan de politie van Figueiró dos Vinhos.

Het idyllische Libelinha bleek het toneel van een gewelddadige moord op een nietsvermoedende bezoeker. — © Libelinha Ventura

Bruut geweld

Menkens verklaarde dat hij op 23 september een 37-jarige landgenoot had meegenomen in zijn auto. Vervolgens stak hij hem in de wildernis “met bruut geweld” dood. Met meer dan twintig messteken bracht de festivalorganisator het slachtoffer om het leven. Daarna heeft hij het lichaam verstopt onder wat takken, kleding en bladeren.

Menkens zou de man, wiens naam niet is vrijgegeven, ontmoet hebben op het festival. Het mes dat hij gebruikt heeft, zou de twintiger vervolgens hebben afgespoeld en opnieuw naar de keuken van de commune hebben gebracht. De Brit werd aangeklaagd voor moord, verboden wapenbezit en lijkschennis. Hij heeft de afgelopen maanden doorgebracht in een psychiatrisch ziekenhuis, omdat er sprake zou zijn van een psychose. Volgens sommige getuigen was hij onder invloed van harddrugs.

