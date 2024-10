Twijfels over record van Brit die volledige lengte van Afrika liep

Cook legde voor zijn recordpoging 16.000 kilometer af in 352 dagen en doorkruiste 15 verschillende landen, maar nu blijken er twijfels te bestaan over het record. De Britse man van 27 jaar liep van het zuidelijkste punt van het continent, Kaap Agulhas in Zuid-Afrika, naar het noordelijkste punt, Kaap Angela in Tunesië.

Cook verklaarde trots op het sociale mediakanaal X dat hij de eerste persoon is die de volledige lengte van Afrika liep. “Missie volbracht”, schreef hij. Daar is de WRA het dus niet mee eens. “De vereniging erkent de Deen Jesper Kenn Olsen als de eerste persoon die Afrika doorkruiste”, vertelde WRA-voorzitter Phil Essam aan de Britse krant The Telegraph. Olsen liep in 2010 van Taba in Egypte naar Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. De afstand die Cook aflegde was 3.400 kilometer langer dan die van Olsen. Voor Essam maakt het geen verschil dat de route van Cook langer was.

(Lees verder onder de post)

“We moeten ons aan de feiten houden,” zei WRA-lid Marie Leautey. “We hebben er geen probleem mee om te erkennen dat hij de eerste was die van het zuidelijkste punt naar het noordelijkste punt rende.” Ze willen niets afdoen aan de prestatie van Cook, maar het zou verkeerd zijn om te zeggen dat de Brit de eerste persoon was die de hele lengte van Afrika aflegde, aldus de WRA.

Op het tv-programma ‘Good Morning Britain’ werd Cook gevraagd wat hij vond van de beweringen dat hij niet de eerste was. “Om eerlijk te zijn heb ik er niets over gehoord. Er zijn genoeg mensen voor mij geweest die al hele grote afstanden liepen, proficiat aan hen allemaal om grote uitdagingen aan te gaan, niets dan respect eigenlijk”, antwoordde Cook.

Cook had onderweg te kampen met een aantal problemen. Naar eigen zeggen kreeg hij voedselvergiftiging in Namibië en twee weken later moest hij dagenlang stoppen omdat hij bloed in zijn urine had. In Angola werd Cook beroofd en in de Democratische Republiek Congo bedreigden dorpelingen hem met machetes toen hij verdwaalde. Tegen het einde van de uitdaging dreigde zijn tocht te mislukken door visumproblemen. Zijn fans stonden hem bij en pleitten massaal dat hij zijn Afrikaanse reis kon verderzetten. Zelfs Britse politici uitten hun steun. Uiteindelijk kreeg hij toch doorgang.

Op zijn laatste etappe vergezelden andere lopers de 27-jarige, die bij de finish werd begroet door juichende vrienden en supporters. Sommigen waren speciaal voor Cook naar Tunesië gevlogen. “Ik voel me best moe”, zegt de ultraloper aan de Britse tv-zender Sky News.

Het was zonder twijfel de moeilijkste uitdaging van zijn leven, schreef Cook afgelopen dinsdag op X, maar een “enorme eer”. “We hebben in elk land ongelooflijke mensen ontmoet die ons met liefde en vriendelijkheid hebben verwelkomd. Hij vertelde dat hij de mensen in Afrika ongelooflijk dankbaar was.