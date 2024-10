Buitengewone hoeveelheid Saharastof doet Europese luchtkwaliteit geen deugd: meer kans op astma-aanvallen in Spanje en Portugal

Deze episode van grootschalig transport van Saharastof – de derde al in twee weken tijd – is sinds 6 april aan de gang en leidde tot “verhoogde concentraties van PM10-deeltjes in Spanje en Portugal en in bepaalde regio’s van Frankrijk en Duitsland”. Daarbij werd soms ook de Europese dagelijkse norm overschreden, aldus de CAMS. Volgens de Europese dienst zullen deze concentraties bovendien nog blijven stijgen de komende dagen.

De stofdeeltjes kunnen als de zon schijnt de lucht een oranje gloed geven. Ook kan de blootstelling aan hoge PM10-niveaus gevolgen hebben voor de gezondheid, en onder andere een astma- of allergieaanval uitlokken. Bij kwetsbare mensen, zoals mensen met een verminderde immuniteit, oudere mensen, kinderen en zwangere vrouwen, kan het fenomeen bovendien bepaalde cardiovasculaire of ademhalingsaandoeningen verergeren. Het stof kan eveneens effect hebben op de energiesector. Dat komt omdat de stofdeeltjes de zonnestraling kunnen afbuigen, waardoor er minder zonne-energie wordt opgewekt.

De Sahara is de grootste bron van mineraal stof: er komt 60 tot 200 miljoen ton per jaar van vrij. Terwijl de grootste stofdeeltjes al vlug op de grond vallen, kunnen de kleinste duizenden kilometers ver vliegen en heel Europa bereiken. Met ruim 9 miljoen vierkante kilometer is de Sahara de grootste woestijn van de planeet. Ze strekt zich uit van de Atlantische Oceaan tot de Rode Zee.