Alweer Chinese vastgoedgigant in de problemen

Het gaat om de zoveelste Chinese projectontwikkelaar die in de problemen is gekomen om zijn schulden af te betalen, na de crisis rond Evergrande en Country Garden. De overheid probeert al enige tijd het vertrouwen in de sector, die enkele jaren geleden nog de belangrijkste economische motor van China was, te herstellen, maar voorlopig zonder succes. De prijzen van vastgoed blijven dalen, wat heel wat Chinezen doet aarzelen om te investeren, waardoor veel projecten niet van de grond komen.

Shimao is een grote speler, die onder meer actief is in residentiële woningbouw, naast kantoren, hotels en handelspanden in verschillende grote steden, waaronder Peking en Shanghai. Het concern zegt maandag dat het zich zal verzetten tegen de vraag tot liquidatie, terwijl het tegelijk zal proberen zijn schulden te herschikken.