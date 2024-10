Duitse bondskanselier Olaf Scholz maakt Tiktok-account aan: “Ik zal niet dansen, beloofd”

Op zijn nieuwe Tiktok-account zal Scholz “een kijk achter de schermen van het dagelijkse leven in een regering” geven, klinkt het bij de woordvoerder van de bondskanselier. Hij wil met zijn socialemediakanaal “het informatieaanbod vergroten voor burgers, die zich steeds meer informeren over politiek op Tiktok”.

Bij de lancering van zijn Tiktok-account doet de bondskanselier ook meteen een opvallende belofte: “Ik zal niet dansen, beloofd.” In zijn allereerste Tiktok-video zien we Scholz aan zijn bureau op kantoor. (Lees verder onder de post)

Hij is allesbehalve de eerste politicus die zich waagt aan het Chinese sociale medium. Onder meer Joe Biden en Emmanuel Macron waren hem al voor. Met de Europese verkiezingen in aantocht zoeken alsmaar meer politici een weg naar de kiezer via socialemediaplatformen zoals Tiktok.