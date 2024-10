Amerikanen verwelkomen zonsverduistering: spectaculaire beelden, maar ook vrees voor verkeerschaos en stroomuitval

De zeldzame astronomische gebeurtenis vindt plaats wanneer de maan rechtstreeks tussen de aarde en de zon passeert, waardoor zonlicht tijdelijk delen van het aardoppervlak niet kan bereiken. De zonsverduistering trekt vanaf Mexico, via Texas in de richting van de noordoostelijke staat Maine.

Om getuige te zijn van deze ongelooflijke totale zonsverduistering, moeten inwoners en toeristen zich binnen het 185 kilometer brede ‘pad van de totaliteit’ bevinden. Maar in de 48 zuidelijke staten zullen toeschouwers op zijn minst een gedeeltelijke zonsverduistering waarnemen. Hoewel de gehele zonsverduistering ongeveer tweeënhalf uur zal duren, zal de werkelijke totale verduistering maar ongeveer vier minuten waarneembaar zijn.

Het pad van de totaliteit zal twee keer zo breed zijn als die van de eclips van 2017. Momenteel wonen er naar schatting al 31,6 miljoen mensen in het ongeveer 185 kilometer brede pad van de totaliteit – vergeleken met de 12 miljoen in 2017.

Zonne-energie

Sinds de vorige totale zonsverduistering, in 2017, is het Amerikaanse elektriciteitsnet aanzienlijk veranderd. De Verenigde Staten heeft momenteel de capaciteit om 139 gigawatt elektriciteit op te wekken via zonne-energie. In vergelijking met 2017 is dat bijna twee en een half keer zoveel.

Netbeheerders hebben zich schrap gezet voor de zonsverduistering. De staat Texas is de een na grootste opwekker van zonne-energie in de Verenigde Staten. Het National Renewable Energy Laboratory verwacht een daling van bijna 60 gigawatt in de productie van zonne-energie zien als de maan de zon aan de hemel boven de ‘Lone Star State’ blokkeert.

Simulaties

De netbeheerder van Texas, de Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), heeft simulaties uitgevoerd en gemodelleerd hoe de eclips het elektriciteitsnetwerk van Texas kan beïnvloeden. De grootste uitdaging, voor elektriciteitsnetten zoals die van ERCOT, is hoe snel zonne-energie zal afnemen en weer zal opveren. De zonsverduistering zal ervoor zorgen dat de opwekking van zonne-energie sneller daalt en stijgt dan bij een gebruikelijke zonsondergang en zonsopgang.

“ERCOT heeft de toenemende uitdagingen van de zonsverduistering geanalyseerd en zal dit aspect van de zonsverduistering blijven volgen zodra er bijgewerkte weersvoorspellingen worden ontvangen”, verklaart een woordvoerder in een email aan nieuwssite Vox.

Omdat zonsverduisteringen gemakkelijk te voorspellen zijn, hebben Amerikaanse netbeheerders gelukkig voldoende tijd gehad om zich op de eclips voor te bereiden. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de meeste Amerikanen enige verandering in het elektrische systeem zullen opmerken vandaag.

© REUTERS

Verkeerschaos

Er worden niet alleen maar problemen verwacht met de productie van zonne-energie. Ook verwachten de instanties enorme drukte op de weg. Op minstens 30 snelwegen wordt een ‘verkeersnachtmerrie’ verwacht. Op de wegen van de staat New York richting Texas wordt de meeste drukte verwacht.

Volgens een tijdschrift van het Institute of Transportation Engineers reisden minstens 5 miljoen mensen af voor de zonsverduistering van 2017, maar er wordt verwacht dat er nog meer mensen zullen samenkomen om getuige te zijn van de totale eclips van dit jaar.

“Als een totale zonsverduistering door de Verenigde Staten trekt, is het alsof er twintig of dertig Super Bowls tegelijk plaatsvinden”, zegt Richard Fienberg, projectmanager van de Solar Eclipse Task Force van de American Astronomical Society tegen Time Magazine. “Zoveel mensen verzamelen zich over een lange afstand voor het spektakel.”

Miljoen bezoekers

In de staat New York werd, voorafgaand aan de zonsverduistering zondag, een persconferentie gehouden. Hier waarschuwde de gouverneur, Kathy Hochul, dat er de komende dagen ongewoon druk verkeer verwacht wordt. “We zijn letterlijk in de wolken om meer dan 1 miljoen mensen in onze staat te verwelkomen voor dit unieke moment”, zei Hochul tijdens de persconferentie.

© Getty Images via AFP

Daarnaast deed de gouverneur een beroep op automobilisten om tijdens de zonsverduistering hun auto niet aan de kant van de weg te zetten. “Doe dat alsjeblieft niet. Als we hulpvoertuigen nodig hebben om erdoorheen te komen, onze hulpverleners, zullen we dat gebruiken als de beste plek voor hen om jou en je gezin snel te bereiken”, legt Hochul uit. “En zorg ervoor dat je een volle tank benzine hebt.”

Noodtoestand

De Canadese kant van de Niagarawatervallen heeft al maatregelen getroffen tegen de drukte. Vorige week werd, voorafgaand aan de zonsverduistering al de noodtoestand uitgeroepen. De verwachting is dat 1 miljoen mensen naar de iconische watervallen zullen afreizen, omdat het wordt beschouwd als een van de beste plekken om de eclips te bekijken.

— © REUTERS

De volgende zonsverduistering in Amerika zal naar verwachting pas in 2044 plaatsvinden. De volgende totale zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus 2026, en zal over Spanje, IJsland en Groenland gaan.