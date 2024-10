Colombiaanse hoofdstad Bogota gaat drinkwater rantsoeneren door aanhoudende droogte

De bedoeling is om het verbruik terug te dringen van 17 naar 15 kubieke meter per seconde. De hoofdstedelijke agglomeratie, waar in totaal meer dan zeven miljoen mensen wonen, zal worden ingedeeld in negen sectoren waar het drinkwater om de tien dagen telkens voor een volledige dag zal worden afgesloten.

“Ziekenhuizen en scholen hebben noodplannen en we zullen erover waken dat ze niet in waternood komen”, onderstreepte burgemeester Carlos Fernando Galan. De maatregel zal elke vijftien dagen worden geëvalueerd, maar zal van kracht blijven tot de drinkwaterstanden hun normale niveau opnieuw hebben bereikt.

Bogota kreunt sinds het begin van het jaar onder de hitte. Daarvoor wijzen de autoriteiten met een beschuldigende vinger naar El Niño. Dat weerfenomeen zorgt ervoor dat het zeeoppervlaktewater in een deel van de Stille Oceaan bij de evenaar, ten westen van Peru, opwarmt, waardoor ook de aarde opwarmt. Daarnaast veroorzaakt El Niño ook droogte in Zuid-Amerika.