Vrouw die met petje naar Mathieu van der Poel gooide, was te gast in viptent: dame gaat zichzelf aangeven

De vrouw die nét geen kruis over de Parijs-Roubaix van Mathieu van der Poel maakte door een petje naar zijn wiel te gooien, gaat zichzelf aangeven. Het gaat om een Vlaamse, die naar eigen zeggen supporter is van de Nederlandse wereldkampioen. Intussen is één biergooier van de Ronde van Vlaanderen geïdentificeerd.

Het gebeurde zondagnamiddag op kasseistrook nummer tien, op 42 kilometer van de streep. Een vrouw gooide een petje richting het achterwiel van winnaar in wording Mathieu van der Poel. Was het petje in zijn ketting of tussen de spaken gedraaid, had zijn wedstrijd voorbij kunnen zijn.

Het incident lokte grote verontwaardiging uit bij commentatoren, wielerliefhebbers en bij rennersvakbond CPA, die kwaad opzet vermoedde. De vrouw kwam duidelijk herkenbaar in beeld, en maandag konden we achterhalen dat het om een Vlaamse ging. Ze was aanwezig in een viptent vlak bij het parcours waar verschillende bedrijven klanten en gasten uitnodigden. “We organiseren die dag al 16 jaar”, zegt Olivier Orlans van Eventor. “Toen we de beelden zagen, dachten we niet dat de vrouw deel uitmaakte van ons gezelschap. Ze had geen badge om onze tent binnen en buiten te kunnen. Maar we hebben het wel onderzocht en al onze klanten gevraagd of ze de dame in kwestie kenden.”

Eén bedrijf liet Eventor weten dat de vrouw op hun uitnodiging op het event was. “Die mensen hebben ons gezegd dat de vrouw zichzelf zou aangeven (bij de organisatie of bij de politie, red.).” Naar verluidt zou ze fan zijn van Mathieu van der Poel, wat erop zou wijzen dat ze het petje niet met opzet naar zijn fiets mikte. “Als het moedwillig was, dan vinden we dat als organisatie uiteraard schandalig”, zegt Orlans. “Maar iedereen heeft het voordeel van de twijfel. Het is nu aan de vrouw in kwestie om haar verhaal te doen.”

Het Nieuwsblad probeerde de vrouw maandag te contacteren, maar ze besliste zelf om in de anonimiteit te blijven.

De Franse vakbond voor profrenners (UNCP) wacht de aangifte alvast niet af en gaat aangifte doen, gesteund door de internationale collega’s van vakbond CPA. “We gaan die persoon zeker opsporen”, zei voorzitter Adam Hansen in een interview. “Maar voor een gerechtelijk onderzoek zijn we afhankelijk van nationale federaties omdat wij in Zwitserland gevestigd zijn. De twee bonden zorgden er in 2021 voor dat een vrouw werd vervolgd omdat ze een valpartij in de tour veroorzaakte door een kartonnen bord met het opschrift ‘Allez Omi - Opi’ in de lucht te steken. Op sociale media werd diezelfde vrouw verdacht gemaakt, omdat ze zou lijken op de petjesgooister. Maar de dame uit 2021 was een Française uit Brest, terwijl het Nieuwsblad kon achterhalen dat het afgelopen zondag om een Vlaamse vrouw ging.

Tijdens de finale van de Ronde van Vlaanderen werd er op de Oude Kwaremont met bier naar Van der Poel gegooid. — © rr

Biergooiers

Zondag kreeg Van der Poel ook opnieuw bier over zich heen, net als een week eerder tijdens zijn solo in de Ronde van Vlaanderen. Het incident met het petje lijkt een positief effect te hebben op de zoektocht naar de biergooiers op de Kwaremont. “Er komen net daardoor nieuwe tips binnen”, zegt Joost Duhamel van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Mensen die vinden dat het zo niet verder kan. En terecht. Eerst bier gooien, nu een petje. Waar gaat het eindigen? We moeten grenzen stellen aan dat gedrag. Als je niet gewoon kan gaan supporteren, blijf dan thuis.”

“Naar aanleiding van de biergooiers van vorige week op de Oude Kwaremont is één iemand al duidelijk in beeld. Hij is nog niet verhoord, maar hij mag een uitnodiging verwachten”, zegt Duhamel. “Al zijn er ook voor de opsporingen twee kampen. Mensen die vinden dat we gelijk hebben om die biergooiers op te sporen, en anderen die zich openlijk afvragen of we niks beters te doen hebben. Maar het incident van zondag tijdens Parijs-Roubaix toont duidelijk aan dat we actie moeten ondernemen. Dat gedrag moet stoppen voor het van kwaad naar erger gaat.”