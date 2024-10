Rolex-topman waarschuwt: “Beleggen in horloges is gevaarlijk”

De topman van het Zwitserse horlogemerk Rolex waarschuwt dat het gevaarlijk is om exclusieve horloges als beleggingen te beschouwen. “Ik hou er niet van als mensen horloges vergelijken met aandelen. Dit zendt de verkeerde boodschap uit en is gevaarlijk”, stelt topman Jean-Frédéric Dufour.

Zwitserse horlogefabrikanten presenteren deze week hun nieuwste producten op ‘Watches and Wonders’ in Genève, een beurs waar 45.000 bezoekers worden verwacht.

Rolex, Patek Philippe, Cartier, TAG Heuer, Vacheron Constantin en de andere topmerken maken geen gemakkelijke tijden door. De gestegen goudprijs is daar niet vreemd aan.

Dufour, die doorgaans weinig interviews geeft, reageerde daarmee op de sterke toename van de belangstelling van speculanten voor horloges. Door de lage rentetarieven en de koersstijgingen van cryptomunten stegen de prijzen voor tweedehands horloges van dure merken als Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet in 2021 en begin 2022 naar ongekende niveaus.

Beleggers werden aangeraden om in nieuwe of tweedehandsuurwerken te beleggen omdat het een veilige belegging was.

De prijzen op de tweedehandsmarkt zijn de afgelopen twee jaar echter fors gedaald als gevolg van een zwakkere wereldwijde economische groei en gestegen rentetarieven. Zo is de Bloomberg Subdial Watch Index, die de prijzen van de vijftig meest verhandelde horloges volgt, de afgelopen twee jaar met 40 procent gedaald.