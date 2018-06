Zwak Argentinië bijt zijn tanden stuk op stug IJsland, Messi mist een strafschop

Argentinië is met een valse noot aan zijn WK begonnen. De Zuid-Amerikanen raakte tegen een goed georganiseerd IJsland niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Sergio Agüero opende in de eerste helft wel de score, maar Alfred Finnbogason wiste die goal snel uit. In de tweede helft scoorde een slap Argentinië niet meer,ondanks 72% balbezit. Lionel Messi was de gebeten hond bij de Argentijnen, de sterspeler miste een strafschop.

Vooraf was er bij de Argentijnen vooral de vraag wie zou starten als diepe spits. Sergio Agüero kreeg uiteindelijk de voorkeur op Gonzalo Higuain. De verliezende finalist van het WK 2014 was vooraf favoriet tegen IJsland, dat op het EK 2016 wel de harten stal van de voetbalfans.

En Argentinië begon ook het beste aan de partij en probeerde het spel meteen naar zich toe te trekken. Otamendi kopte al snel naast. Niet veel later verlengde Tagliafico een vrije trap van Messi met het hoofd, het leer verdween door een bos van spelers en botste rakelings langs de paal. Argentinië baas, maar de beste kans in het openingskwartier was wel voor de Vikings. Caballero kende te veel moeite met een zwakke terugspeelbal van Rojo. Bjarnason kreeg een opgelegde kans, maar de voormalige Standard-speler besloot knullig naast.

Snelle gelijkmaker

Argentinië verzilverde na een kleine 20 minuten dan toch zijn veldoverwicht. Rojo schoot op doel, maar speelde zo Agüero aan. De spits van Manchester City controleerde bal, kapte zijn man uit en schoot hard in de bovenhoek: 1-0! De Argentijnen kregen een vertrouwensboost, Messi zette doelman Halldorsson meteen na de goal alweer aan het werk.

Agüero opende de score. Foto: Photo News

Maar dan kregen de Zuid-Amerikanen plots een koude douche. Caballero kon een poging van Sigurdsson niet vasthouden en Finnbogason was er als de kippen bij om de bal binnen te tikken: 1-1 met dank aan een voormalige speler van Lokeren. De Argentijnen waren duidelijk van slag en lieten de controle van de match wat uit handen glippen. IJsland kreeg steeds meer grip op zijn tegenstander, dat op slag van rust een strafschop claimde voor hands. Aan de overkant moest Caballero redding brengen op een poging van Sigurdsson.

Finnbogason zorgde voor de gelijkmaker. Foto: AP

Messi de pineut

Na de pauze bleef Argentinië op de sukkel. Banega kwam een zwakke Biglia vervangen, die duidelijk nog kampte met naweeën van zijn meest recente blessure. Veel verschil maakte dat niet, Argentinië bleef botsen op een IJslandse muur. Tot dat Magnusson ostentatief in de rug van Meza ging duwen. Die ging gretig neer, de bal op de stip. Aanvoerder Messi zette zich achter de elfmeter… en miste! Doelman Halldorsson kroonde zich tot de held van de natie door de te zwak getrapte strafschop te weren.

Messi ziet zijn strafschop gered worden. Foto: Photo News

Het deed het vertrouwen van Argentinië geen goed. Messi en Banega probeerden wel vanop afstand, maar misten doel of stuitten op de doelman. Diezelfde Halddorsson moest wel een gevaarlijk indraaiende voorzet van Pavon uit doel ranselen. IJsland mag zijn doelman danken voor een knap punt, een zwak Argentinië moet uit een ander vaatje tappen wil het net als vier jaar geleden de finale bereiken.