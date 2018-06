Heerlijke vrije trap bezegelt het lot van Costa Rica: Servië start zijn WK met een zege

Servië is uitstekend aan zijn WK begonnen. Tegen Costa Rica, dat vorige week nog werd opgerold door de Rode Duivels, won het met het kleinste verschil: 1-0. Aleksandar Kolarov zette het overwicht van zijn ploeg om in een nipte zege met een heerlijke vrije trap, oude bekenden Alekandar Mitrovic en Sergej Milinkov-Savic lieten na om de score op te drijven.

Costa Rica begon het scherpste aan de partij en liet aanvankelijk een gretige indruk. Na een hoekschop kon de vrijstaande Gonzalez inkoppen, maar de verdediger van Bolgna knikte naast. Servië krikte zijn niveau snel op, onder aanvoering van voormalig Genkenaar Milinkovic-Savic. De middenvelder pakte uit met een prachtige retro, doelman Keylor Navas redde evenwel. De poging werd bovendien afgevlagd voor buitenspel, onterecht weliswaar.

Ook die andere Servische bekende, Aleksandar Mitrovic, was heel aanwezig in het spel. Mitrogol was met 1 key pass en twee schoten direct betrokken in de eerste drie pogingen van Servië. Costa Rica had duidelijk zijn lessen geleerd uit de match tegen de Rode Duivels en zette nu wel een stevige organisatie neer.

Kort na rust was Mitrovic dicht bij de openingsgoal. De spits kwam alleen voor Navas, maar de goalie van Real kwam als winnaar uit het duel. Bij Costa Rica hadden ze hun hanen vol met Mitrogol. Duarte (ex-Club Brugge) beging een strafschopovertreding op hem, maar de ref floot niet.

Foto: Photo News

Het maakte niet uit, want enkele minuten later krulde Kolarov een vrije trap prinsheerlijk in de winkelhaak: 1-0 en de ban gebroken. Costa Rica moest nu op zoek naar een doelpunt, maar had het moeilijk tegen de Serviërs en voetbalde amper iets bij elkaar. Mitrovic zocht nog eens een strafschop, maar opnieuw zonder succes.

Foto: REUTERS

De slotfase van de match werd ontsierd door een opstootje tussen Nemanja Matic en de bank van Costa Rica, maar het veranderde niets meer aan de uitslag. Het bleef 1-0 voor Servië, dat zijn WK inzet met een zege.