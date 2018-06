Moeilijk gaat ook: Rode Duivels winnen WK-opener zonder te overtuigen

De Rode Duivels hebben hun eerste match op het WK voetbal met 3-0 gewonnen van Panama. Nochtans speelden de Belgen lange tijd veel te traag om de WK-debutant te verontrusten. Krampachtig zelfs. Een wereldgoal van Dries Mertens vlak na rust zette hen echter op het juiste pad, daarna diepte Romelu Lukaku de score uit met nog twee doelpunten.

Misschien waren het wel de Panamese fans, die de Belgen ruimschoots overvleugelden in Sochi. Misschien was het wel het gras, dat net iets te lang stondnaar de zin van de Rode Duivels. Of misschien waren het wel gewoon de zenuwen voor de start van hun WK.

Foto: REUTERS

Feit is dat de Belgen, weer gestart met Dedryck Boyata als centrale manachterin, het van meet af aan niet onder de markt hadden tegen Panama. Ze speelden veel te traag. Ongeïnspireerd. Ballen die anders meteen naar voor gingen, werden nu bang teruggespeeld naar Thibaut Courtois. Thomas Meunier en Kevin De Bruyne leverden zomaar in tegen het nochtans allesbehalve indrukwekkende Panama. Toby Alderweireld trapte een bal zelfs zomaar over de zijlijn. Vergeten was die flitsende oefenmatch tegen Costa Rica.

Toch kansen

Niet dat de Rode Duivels niet tot kansen kwamen. Daarvoor stond de WK-debutant te wankel. Rots in de branding Roman Torres zette Eden Hazard zelfs met een te korte terugspeelbal op weg naar zijn eigen doelman, maar de Belgische kapitein besloot vanuit een scherpe hoek in het zijnet.

Foto: AP

Nog in die categorie: Dries Mertens, na een korte hoekschop, ook al in het zijnet. Eerder was de grootste kans al door Yannick Carrasco slapjes op doelman Jaime Penedo getrapt. Eden Hazard probeerde het dan maar op zijn eentje te forceren, maar alweer Penedo haalde zijn vlam uit de korte hoek.

Zo kwam het dat het bij de rust nog 0-0 stond. Op zich al een halve blamage voor de Belgen. Toegegeven: Panama interesseerde zich voor weinig anders dan verdedigen. De tegenstander van de Belgen stond hen massaal op te wachten op dertig meter van doel. Maar dat mag geen excuus zijn. Met wat sneller spel en agressievere pressing hadden de Rode Duivels het Panama veel moeilijker kunnen maken. Dit België deed ontzettend hard denken aan de Rode Duivels van het WK 2014, niet aan de Rode Duivels die met een recordaantal van 43 goals door hun jongste kwalificatiecampagne raasden.

Wereldgoal van Dries Mertens effent het pad

Gelukkig was daar de Belgische talisman Dries Mertens, vier jaar geleden in Brazilië ook al goed voor het winnende doelpunt in de openingsmatch. De tweede helft was nog maar net begonnen of de Leuvenaar nam een weggekopte bal in één keer op zijn slof vanop de hoek van het strafschopgebied. De bal plofte in een boog over het hoofd van doelman Penedo. Recht in de verste winkelhaak. Een wonderbaarlijk doelpunt: 1-0!

Foto: Photo News

België leek bevrijd, of toch heel eventjes. De Panamezen moesten een paar keer aan de noodrem gaan hangen. Het leverde hen drie gele kaarten op vijf minuten op.

Lukaku diept score nog uit

Het agressieve Panama knokte zich zo letterlijk in de match en de Belgen mochten even voor het uur zowaar van geluk spreken. Carrasco liet zich in zijn rug verrassen en zo kwam Murillo helemaal alleen voor Courtois. De Belgische doelman was echter alert en ging goed plat. Even later waren ze daar weer. Nu was het Barcenas die centraal te veel ruimte kreeg. Zijn schotje hobbelde naast.

Twintig minuten voor tijd slaagden de Rode Duivels er toch in de zege veilig te stellen. Kevin De Bruyne liet even zijn klasse zien en gaf de bal met de buitenkant van de voet voor doel, Romelu Lukaku verlengde de bal met het hoofd keurig in de verste hoek. En even later was die krampachtige eerste helft helemaal vergeten. Panama had het voor één keer toch eens aangedurfd over de middenlijn te komen en Eden Hazard maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. Hij vond op links Romelu Lukaku, die met een knap stiftertje afrondde.

Foto: EPA-EFE

Net voor tijd mochten de Panamezen bijna nog hun eerste doelpunt op het WK scoren, maar Thibaut Courtois toonde zich bij de les op een harde vrije trap.

Belgen aan de leiding van groep G

3-0 tegen Panama is een resultaat waar je mee thuis kan komen, maar een flitsend Belgisch elftal zagen we voorlopig toch nog niet. Laten we maar hopen dat ze dat bewaren voor de komende twee groepswedstrijden. Zaterdag 23 juni is Tunesië de tegenstander, vijf dagen later wacht Engeland.

Door de zege komt België op kop in groep G van het WK. Later vanavond is er in de groep van de Belgen nog Engeland-Tunesië.