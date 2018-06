Outsider Colombia verliest eerste wedstrijd op WK na vroege rode kaart tegen Japan

Voor de start van dit WK werd Colombia bij de outsiders gerekend maar de Zuid-Amerikanen hebben hun eerste wedstrijd in Rusland verloren. In de eerste wedstrijd in Groep H profiteerde Japan optimaal van een vroege rode kaart voor de Colombiaan Sanchez na amper twee minuten, Kagawa benutte immers ook de strafschop. Colombia, met ex-Bruggeling Izquierdo aan de aftrap, maakte nog wel gelijk maar ging na rust met tien man onderuit. Japan maakte het verrassend af op hoekschop: 1-2. Om 17u wordt nog Polen-Senegal gespeeld, de volgende tegenstander van de Rode Duivels (als ze doorstoten) komt uit deze groep.

- Eerste rode kaart in Rusland is ook op één na snelste rode kaart ooit op een WK

- Opvallend: stilstaande fases doorslaggevend op dit WK, met nu al meer goals uit vrije trap dan in Brazilië

Japan kwam al na zes minuten op voorsprong in de Mordovia Arena in Saransk. Shinji Kawaga trof raak vanop de stip nadat scheidsrechter Skomina penalty had gefloten voor hands van Carlos Sanchez. De Colombiaan mocht na amper drie minuten gaan douchen en werd zo de eerste speler dit WK met een rode kaart.

Foto: AFP

Vijf minuten voor de pauze maakte Juan Quintero met een mooie vrije trap gelijk: hij trapte de bal verrassend over de grond, onder de opspringende muur.

Foto: Photo News

Na de rust legde Yuya Osako met een rake kopbal in de 73e minuut de 2-1 eindstand vast. Een verrassend resultaat dat verrassend door de kleine Japanners op hoekschop werd beslist...

Foto: AP

Om 17 uur staan Polen en Senegal in het stadion van Spartak Moskou tegenover elkaar in de tweede wedstrijd van poule H.