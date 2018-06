Polen laat zich verrassen door Senegal en begint met een nederlaag aan het WK

Senegal heeft voor een kleine verrassing gezorgd door Polen te verslaan. De Senegalezen kwamen voor de rust op voorsprong dankzij een afgeweken schot van Gueye, dat doelman Szczesny op het verkeerd been zee. Na de pauze ging Polen op zoek naar de gelijkmaker, maar Senegal profiteerde van geblunder bij Krychowiak en Szczesny en maakte er 0-2 van. Krychowiak zorgde voor een spannend slot door de aansluitingstreffer binnen te buffelen, maar verder kwamen de Polen niet. Senegal won met 1-2 en start zijn WK ietwat verrassend met een zege. Afrika en Azië geven de “voetbalcontinenten” Europa en Zuid-Amerika zo alsnog het nakijken.

Het is nu al een van dé goals van de eerste speelronde. En nee, niet omdat het een beauty was. Wel omdat de aanloop bijzondere knudde was. De Senegalese aanvaller Mbaye Niang kreeg van de Bahreinse scheidsrechter Nawaf Shukralla de toelating terug op het speelveld te komen toen de Poolse middenvelder Grzegorz Krychowiak uitpakte met een ellendige terugspeelbal op doelman Wojciech Szczesny. De keeper van Juventus schakelde even in Manuel Neuer-modus, kwam als een gek de zestien uitgerend, maar miste grandioos de bal. Tot afgrijzen van de vele duizenden Poolse fans die massaal naar het Spartak-stadion in Moskou waren afgezakt. Tot afgrijzen ook van Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk, die 90 minuten op de bank bleef.

Niang, overigens een speler van Juventus-rivaal Torino, hoefde maar simpel binnen te leggen om de 2-0 op het bord te zetten. Eerder had Everton-speler Gueye Senegal met een afgeweken bal op 1-0 gebracht. Het sein voor de enkele honderden fel gekleurde Senegalese fans om er een feestje van te maken.

Fysiek sterk

Senegal is het enige zwart-Afrikaanse land met een zwart-Afrikaanse bondscoach op het WK en maakt vooral indruk door zijn fysiek sterke en rijzige spelers. Anderlecht-verdediger Kara zat op de bank, maar Kalidou Koulibaly (1m95, Napoli) en Salif Sane (1m96, Hannover) speelden wel. Zij hielden onder hun twee Robert Lewandowski – alleen dreigend met een vrijschop – en Arkadiusz Milik – grotendeels onzichtbaar – aan de praat.

Krychowiak (ex-PSG, nu gedegradeerd met West Brom) maakte zijn fout nog deels goed door de 2-1-eindstand te scoren. Maar die goal viel pas in de slotminuten, waardoor Senegal nu samen met Japan aan de leiding staat van groep H.

Vooraf was veel te doen geweest over de tegenvallende prestaties van de Afrikaanse en Aziatische teams, maar door de zeges van Japan en Senegal worden de criticasters die pleiten voor een WK met alleen maar Europese en Zuid-Amerikaanse landenteams op hun nummer gezet. Groep H belooft een thriller te worden waar ook de Rode Duivels naar zullen uitkijken. De eerste uit de groep neemt het in de 1/8ste finales op tegen de tweede uit de groep van België, en de tweede neemt het op tegen de groepswinnaar van de groep van de Duivels.