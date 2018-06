Rusland en Uruguay nu al zeker van plaats in achtste finale na flauwe zege Zuid-Amerikanen tegen Saudi-Arabië

Uruguay heeft zich geplaatst voor de achtste finale na een flauwe zege tegen Saudi-Arabië (1-0). Jubilaris Luis Suarez scoorde in zijn honderdste interland zijn 52ste doelpunt, Rusland en Uruguay mogen volgende week maandag uitmaken wie als groepswinnaar naar de achtste finale gaat. De Russen hebben genoeg aan een gelijkspel.

Neen, Uruguay kon niet overtuigen tegen Saudi-Arabië. De oliejongens hadden de zware pandoering tegen Rusland (5-0) duidelijk achter zich gelaten en begonnen vrank en vrij aan de wedstrijd. De Saudi’s eisten het balbezit op maar echt dreigen deden ze niet.

Toch waren het de Zuid-Amerikanen die op voorsprong kwamen. Na een hoekschop ging doelman Mohammed Al-Owais los onder de bal door en Luis Suarez nam het geschenk in dank aan in zijn 100ste interland. Zijn zesde doelpunt al na drie WK’s, nummer 52 in het blauwe shirt van La Celeste. Geen enkele Uruguayaan deed ooit beter. De Saudi’s reageerden maar Hattan Bahebri kreeg tot tweemaal toe de bal niet tegen de netten. De voorsprong van Suarez en co was dan ook gevleid.

Ontgoochelend Uruguay

Na de pauze aanvankelijk hetzelfde spelbeeld. De vaardige Saudi’s eisten het balbezit op zonder echt gevaarlijk te zijn. Een ontgoochelend Uruguay kon in de hitte van Rostow nooit de indruk wekken dat het de vijf-nul van de Russen zou kunnen evenaren.

Op het uur was de benzinetank van de Saoedi’s dan toch langzaam maar zeker leeg en kreeg Uruguay enkele halve en hele kansen. Een tweede keer scoren zat er echter niet meer in zodat, ook al omdat doelman Al-Owais nu wel gepast reageerde op een doorbraak van Cavani. Een slotoffensief van de Saudi’s leverde niets meer op.